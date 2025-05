Governo brasileiro elogia condenação de cinco torcedores por racismo contra Vini Jr. Brasil se manifestou em nota e disse que decisão representa um “marco na luta contra o racismo” Brasília|Do R7, em Brasília 25/05/2025 - 12h51 (Atualizado em 25/05/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso de racismo ocorreu em jogo em 2022 Rafael Ribeiro/CBF - arquivo

O governo brasileiro comemorou a decisão da justiça espanhola de condenar cinco torcedores do Real Valladolid por injúrias raciais feitas contra o jogador Vinícius Jr. em uma partida realizada em 2022.

Em nota, o governo avaliou que “essa decisão de primeira instância representa marco importante na luta contra o racismo e a discriminação racial, por constituir a primeira sentença condenatória proferida na Espanha a reconhecer, como crime de ódio, manifestações de violência racista em estádios de futebol”.

“Graças ao empenho de autoridades governamentais e esportivas, outros torcedores já foram sancionados por manifestações racistas em estádios. O governo brasileiro tem atuado em cooperação com o governo da Espanha para combater atos e manifestações racistas, bem como para promover políticas de igualdade racial e compartilhar conhecimento e melhores práticas”, diz o texto.

A nota acrescenta que nas Nações Unidas, em particular no Conselho de Direitos Humanos, “o Brasil tem apresentado iniciativas voltadas à luta contra o racismo nos esportes e à promoção da tolerância”.

‌



“O Brasil reitera seu firme compromisso com o combate a todas as formas de discriminação e com a promoção da igualdade racial, e considera a decisão um passo relevante nessa luta no ambiente esportivo”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda

A Justiça espanhola confirmou a sentença de um ano de prisão para cinco torcedores, devido a ofensas racistas dirigidas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior. O incidente ocorreu durante a partida entre Valladolid e Real Madrid, em dezembro de 2022, pelo campeonato espanhol. Este caso marcou a primeira vez que um ataque racista foi tratado como crime de ódio no país.

‌



Embora tenham sido condenados a um ano de prisão, os torcedores não cumprirão a pena em regime fechado. Conforme a legislação espanhola, penas de até dois anos para crimes não violentos são convertidas em alternativas. Além disso, os indivíduos foram multados em um valor equivalente a 10 mil reais e estão proibidos de comparecer a estádios por três anos.





Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp