Brasília|Do R7 10/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h35 )

General Augusto Heleno está entre os interrogados pelo STF nesta terça Ton Molina/STF - 09/06/2025

General Heleno é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (10). O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo de Jair Bolsonaro foi interrogado pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente ter contribuído com uma tentativa de golpe.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h48 desta terça.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “General Heleno” são: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rondônia, Minas Gerais e Ceará, apontou o Google Trends. Confira:

General Heleno nega contribuir com núcleo de desinformação

O ex-GSI reiterou o posicionamento a favor do voto impresso, mas defendeu-se da acusação de questionar o resultado das eleições de 2022. Disse que seguiu a orientação do governo de agir “dentro das quatro linhas”, em respeito à democracia. Saiba mais em R7.com.