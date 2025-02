Gestores municipais e estaduais podem inscrever propostas no Novo PAC a partir desta segunda Objetivo é selecionar obras e equipamentos nas áreas de saúde, educação, esporte e infraestrutura Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 09h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h06 ) twitter

Inscrições começam nessa segunda-feira Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Os governos municipais e estaduais podem, a partir desta segunda-feira (24), inscrever propostas para mais uma etapa do Novo PAC Seleções. Nesta fase, os gestores poderão apresentar projetos em cinco eixos – Educação, Saúde, Cidades e Esporte –, que juntos somam um investimento total de R$ 49,2 bilhões, distribuídos em 20 modalidades.

As seleções darão prioridade a regiões com vazios assistenciais e a municípios que já avançaram com obras aprovadas na primeira fase do programa. “Ou seja, a prioridade será dada ao município mais eficiente, aquele que colocou a obra para andar”, destacou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao apresentar a segunda etapa a prefeitos e prefeitas.

Para submeter os projetos à avaliação dos ministérios, as prefeituras e governos estaduais devem se atentar para todos os requisitos, critérios e objetivos de cada eixo. Entre os projetos previstos, estão:

Policlínicas (R$ 1,35 bilhão);

Creches (R$ 1,25 bilhão);

Centros esportivos (R$ 390 milhões);

Renovação de frota (R$ 4,4 bilhões);

Obras de drenagem (R$ 5,5 bilhões); e

Abastecimento de água (R$ 2 bilhões).

As obras

Entre as obras, estão a construção de creches, unidades de saúde, espaços esportivos comunitários e obras em encostas para a prevenção de desastres. Veja detalhes:

‌



Educação

Creches: 500 unidades - R$ 1,75 bilhão;

500 unidades - R$ 1,75 bilhão; Transporte Escolar: 1.000 unidades - R$ 500 milhões.

Saúde

Policlínicas: 45 unidades - R$ 1,35 bilhão;

45 unidades - R$ 1,35 bilhão; Novas Ambulâncias do Samu: 1.500 unidades - R$ 530 milhões;

1.500 unidades - R$ 530 milhões; UBS (Unidades Básicas de Saúde) : 800 unidades - R$ 1,84 bilhão;

: 800 unidades - R$ 1,84 bilhão; Unidades Odontológicas Móveis: 400 unidades - R$ 160 milhões;

400 unidades - R$ 160 milhões; Caps (Centros de Atenção Psicossocial): 100 unidades - R$ 230 milhões;

100 unidades - R$ 230 milhões; Kit de equipamentos para UBS: 10 mil unidades - R$ 1,58 bilhão;

10 mil unidades - R$ 1,58 bilhão; Kit Telessaúde: 7 mil unidades - R$ 100 milhões.

Esporte

Espaços Esportivos Comunitários: 260 unidades - R$ 300 milhões.

Cidades

Abastecimento de Água: R$ 2 bilhões;

R$ 2 bilhões; Obras de Gestão de Resíduos Sólidos: R$ 600 milhões;

R$ 600 milhões; Compra de veículos para o transporte público: R$ 4,4 bilhões;

R$ 4,4 bilhões; Esgotamento Sanitário: R$ 4 bilhões;

R$ 4 bilhões; Prevenção a desastres: encostas e drenagem: R$ 6,8 bilhões;

R$ 6,8 bilhões; Melhorias das condições de vida nas periferias urbanas brasileiras: R$ 800 milhões;

R$ 800 milhões; Mobilidade de grandes e médias cidades: R$ 4 bilhões;

R$ 4 bilhões; Minha Casa, Minha Vida: R$ 18,1 bilhões.