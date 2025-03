Gleisi afirma que ‘gestos são mais importantes que palavras’ após Lula chamá-la de ‘mulher bonita’ Deputadas e senadoras criticaram presidente por fala sobre a ministra da Secretaria de Relações Institucionais Brasília|Do R7, em Brasília 13/03/2025 - 12h15 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lular afirmou que colocou 'mulher bonita' para fazer aritulação com o Congresso ESTADÃO CONTEÚDO

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para comentar as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou ter escolhido uma “mulher bonita” para cuidar da articulação com o Congresso Nacional.

Segundo Gleisi, gestos são mais importantes que palavras. “Oportunistas estão tentando desmerecer o presidente Lula. [...] Não houve e não há outro líder que mais empoderou as mulheres do que o presidente Lula”, afirmou.

A ministra repudiou o que classificou como “ataques misóginos, machistas e de violência política”.

Repudio os ataques canalhas de bolsonaristas, misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 13, 2025

Em um evento nesta quarta-feira (12), o presidente disse que, por ser bonita, Gleisi tem capacidade de fazer um bom trabalho na pasta responsável pela articulação política do governo e pelo relacionamento entre Executivo e Legislativo.

‌



“Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara [Hugo Motta (Republicanos-PB)] e do Senado [Davi Alcolumbre (União-AP)], porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”, declarou Lula, no evento de lançamento do crédito consignado privado, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (12).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Repercussão

A fala do presidente Lula repercutiu entre deputadas e senadoras. Na opinião da deputada Coronel Fernanda (PL-MT), a mulher não pode ser tratada como objeto e não pode ser escolhida pelo seu atributo físico. “Nós temos competências suficientes para ocupar qualquer lugar. A fala dele não foi um equívoco, não, foi machista, sim, foi discriminatória”, pontuou.

‌



Ela pediu que as deputadas se juntem para fazer um manifesto contra Lula. “Nós não somos objeto, somos seres humanos, temos capacidade e condições de defender qualquer lugar onde estamos, em benefício do povo brasileiros”, disse. “O presidente errou. E ele tem que se retratar, sim, com as mulheres brasileiras. Não é a primeira vez que ele faz qualquer tipo de comentário desonrando os atributos das mulheres. Nós somos competentes”, completou Fernanda.

A deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) disse que “Lula despreza o valor das mulheres”. Na avaliação dela, a declaração do presidente é um “total desrespeito com as mulheres e desprezo pelo mérito e inteligência”.

‌



A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) classificou o episódio como inaceitável. “Em pleno mês das mulheres, Lula diz que escolheu uma ‘mulher bonita’ para melhorar a articulação com o Congresso. Desde quando aparência define competência?”, questionou.

Para ela, “isso não é piada nem gafe, é um insulto”. “Reduz as mulheres a meros adereços, desqualifica nossa capacidade. E mais, nos coloca em uma posição constrangedora, onde somos vistas pelos homens não como líderes, mas como objetos para sedução e todo tipo de assédio”, reclamou. “Não tem desculpa. Um presidente da República dizer isso em 2025 não é só machismo e misoginia, é um retrocesso vergonhoso”, concluiu a parlamentar.

A pasta é responsável pela articulação política do governo e pelo relacionamento entre Executivo e Legislativo. Antes de Gleisi, a secretaria era chefiada por Alexandre Padilha, agora ministro da Saúde.