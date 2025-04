Governo amplia ações de enfrentamento à dengue para 312 cidades; veja lista Do total, 114 estão localizadas em São Paulo - estado que encabeça o ranking do país com maior número de casos e mortes Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 18/04/2025 - 10h38 (Atualizado em 18/04/2025 - 10h39 ) twitter

Governo amplia ações de enfrentamento à dengue para 312 cidades Paulo Pinto/Agência Brasil - 11.04.2024

O Ministério da Saúde iniciou uma nova fase de ação de enfrentamento à dengue, com foco em 312 municípios que registram alta transmissão da doença ou número de casos em ascensão. As cidades estão divididas em 21 estados, além do Distrito Federal. Do total, 114 estão localizadas em São Paulo - estado que encabeça o ranking do país com maior número de casos e mortes.

As ações abrangem todas as regiões do país. Do total de 312 cidades, 114 estão em São Paulo, 42 em Minas Gerais e 28 no Paraná. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até a semana epidemiológica 05/04, 73% dos casos de dengue no país estão concentrados nesses estados, com 86% das mortes. “Considerando que o processo de transmissão da dengue é muito dinâmico, essa lista estará constantemente em revisão para a inclusão de mais cidades, se necessário”, diz a pasta.

Você pode acessar a lista completa das cidades nesta fase de ações do Ministério da Saúde neste link.

Com as medidas, o ministério chefiado pelo ministro Alexandre Padilha segue fortalecendo o apoio aos demais entes federativos na tentativa de reduzir os casos graves e as mortes. Segundo a pasta, as equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde estão preparadas para atender aos municípios e apoiar na assistência, inclusive com capacidade de instalação de até 150 centros de hidratação, além da distribuição do novo guia, que possibilita enfermeiros na atuação contra a doença.

Na tentativa de frear o aumento de casos e de mortes relacionadas à dengue, a Saúde tem intensificado as ações de assistência, diagnóstico e vigilância. Na última semana, a pasta publicou novas normas e diretrizes voltadas para o momento epidemiológico, a fim de evitar atraso no diagnóstico e início do tratamento, reduzindo o risco de agravamento dos pacientes. São eles:

Guia da Enfermagem para Arboviroses, que inclui orientações para a autonomia aos profissionais na indicação de exames, medicamentos e hidratação na rede de urgência, como já ocorre na Atenção Básica.

Guia para Agentes Comunitários de Saúde, com orientações para a busca ativa de pessoas com sintomas, e que não se vacinaram, não vacinados dentro das orientações técnicas, além de demais ações preventivas.

Diretrizes Nacionais para a Prevenção e o Controle das Arboviroses Urbanas, que atualizam a última versão de 2009, com a incorporação de novas tecnologias com evidências científicas, avaliação do risco intramunicipal, entre outras.

Diretrizes para Organização do Componente Assistência à Dengue nos Planos de Contingência de Resposta a Emergências em Saúde Pública, que reorientam a organização dos serviços de assistência em saúde para enfrentar epidemias, com o maior objetivo da redução das internações hospitalares e óbitos.

Dengue no Brasil

Desde 1º de janeiro de 2025, o Brasil registrou 1.010.833 casos prováveis de dengue. De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses, o país contabiliza 668 mortes confirmadas pela doença e 724 em investigação. O coeficiente de incidência, neste momento, é de 475,5 casos para cada 100 mil pessoas. Os dados são referentes até a 15ª semana epidemiológica do ano - até 05/04.

Em 2025, a maioria dos casos prováveis se concentra na faixa etária de 20 a 29 anos, seguida pelos grupos de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. As mulheres concentram 55% dos casos, e os homens, 45%. Brancos, pardos e pretos respondem pela maioria dos casos (50,4%, 31,1% e 4,8%, respectivamente). São Paulo lidera o ranking de estados em número absoluto, com 585.902 casos. Em seguida estão Minas Gerais (109.685 casos), Paraná (80.285) e Goiás (46.98 casos).

