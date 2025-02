Governo amplia participação de mulheres agricultoras no fornecimento de merenda Com a nova resolução, grupos de mulheres agricultoras passam a integrar a lista de fornecedores prioritários para merendas escolares Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 11h20 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulheres agricultoras passam a integrar a lista de fornecedores prioritários Divulgação/CAR/Bahia - Arquivo

Uma nova resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ampliou a participação de mulheres agricultoras no fornecimento de alimentos para a merenda escolar.

A mudança, publicada na última terça-feira (4), incluiu os chamados “grupos formais e informais de mulheres” entre os produtores que podem fornecer alimentos para as redes públicas de ensino.

Desde 2009, uma lei aprovada durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos para a merenda escolar devem ser provenientes da agricultura familiar.

O objetivo da medida é garantir uma alimentação mais saudável e sem agrotóxicos para os estudantes, além de fortalecer a economia dos pequenos produtores e estabilizar os preços dos alimentos.

‌



Com a nova resolução, os grupos de mulheres agricultoras passam a integrar a lista de fornecedores prioritários, que já inclui assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.

A decisão acompanha o crescimento da participação feminina na produção agrícola do Brasil. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o país registrava 946,1 mil mulheres atuando como produtoras, o que representava 19% do total – um aumento significativo em relação aos 13% registrados em 2006.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O texto reforça que pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação escolar devem ser utilizados na compra de alimentos diretamente da agricultura familiar, garantindo prioridade a grupos historicamente excluídos do mercado agrícola, incluindo agora as mulheres agricultoras organizadas.