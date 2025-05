Homem é morto a facadas na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília Crime ocorreu na Plataforma F no início da tarde deste sábado (24); passageiros presenciaram crime Brasília|Do R7 24/05/2025 - 18h06 (Atualizado em 24/05/2025 - 18h47 ) twitter

Homem morreu esfaqueado na Rodoviária de Brasília Divulgação/Corpo de Bombeiros - 24.5.2025

Um homem foi morto a facadas na tarde deste sábado (24) na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. O crime ocorreu às 12h48, na Plataforma F, na frente de passageiros que aguardavam por ônibus no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que atendeu a ocorrência com duas viaturas, a vítima foi encontrada caída no chão, inconsciente e com uma perfuração na região do tórax, acompanhada de intensa hemorragia.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de emergência, mas constataram que o homem já estava sem sinais vitais no momento do atendimento.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima, nem sobre a autoria ou motivação do crime. A área foi isolada e ficou sob os cuidados da Polícia Militar.

‌



A Polícia Civil deve assumir as investigações para apurar as circunstâncias e localizar o responsável pelo crime.

