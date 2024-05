Governo do DF cria equipe de planejamento para comprar helicóptero para Ibaneis Portaria foi publicada no DODF desta terça e define os sete servidores membros

Equipe é composta por sete servidores (Photographer: Nilson Carvalho/Nilson Carvalho/Agência Brasília - 05.06.2016)

O GDF (Governo do Distrito Federal) criou uma equipe de planejamento que vai ser responsável por contratar uma empresa para comprar um helicóptero para uso do governador Ibaneis Rocha e cumprir missões no âmbito do executivo. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nesta terça-feira (14).

De acordo com a publicação, a equipe, que é composta por sete servidores, deve fazer um estudo técnico para avaliar a necessidade da compra e qual seria o interesse público envolvido.

O estudo deve conter, entre outros pontos:

- levantamento de mercado, com a respectiva análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

- demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

- descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos;

- o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina;

Além disso, a publicação define que a equipe deve seguir certos parâmetros para pesquisa de preço, como a pesquisa com no mínimo três fornecedores, por exemplo.

O R7 procurou o GDF para se manifestar sobre a criação da equipe, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para atualizações.