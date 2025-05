Governo do DF cria subsecretaria de proteção de animais de grande porte Estrutura vai cuidar do resgate, monitoramento, acolhimento e tratamento de cavalos e bovinos resgatados Brasília|Do R7 14/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Subsecretaria foi criada vinculada à Seagri Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - Arquivo

O GDF (Governo do DF) anunciou que vai criar a Subsecretaria de Proteção aos Animais de Produção, que será vinculada à Seagri (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural). O objetivo da nova estrutura é principalmente o resgate, monitoramento, acolhimento e tratamento de animais de grande porte , como cavalos e bovinos, que forem encontrados soltos ou feridos em vias públicas e áreas urbanas.

O secretário da Seagri, Rafael Bueno, afirma que a medida é um “passo decisivo” para a proteção de animais de grande porte, além de ajudar na segurança da população. “Estamos falando de uma medida que salva vidas — tanto humanas quanto animais — e que posiciona o DF como a primeira unidade da Federação a implementar uma política pública estruturada e especializada nesse tipo de atendimento”, detalha.

A subsecretaria terá uma equipe operacional para resgate, suporte técnico e atendimento veterinário. Uma licitação para aquisição de caminhões de transporte e para construção de 150 baias de alvenaria para abrigo de animais resgatados está em andamento.

O subsecretário Walter Roriz, responsável pela unidade, afirma que a estrutura vai trabalhar para melhorar condições logísticas, estruturais e de pessoal. “Será possível oferecer uma atenção mais qualificada aos animais soltos em vias públicas, zelando por sua saúde e segurança, além de prevenir acidentes e a propagação de doenças”, explica.

‌



O GDF deve enviar um projeto de lei à CLDF (Câmara Legislativa do DF) que amplia as atribuições da Seagri para incluir a atuação em casos de maus-tratos a animais. Atualmente, esse papel é exclusivamente da Polícia Civil e do Ibram. Caso for aprovado, a Seagri poderá fazer o resgate de animais vítimas de violência ou negligência.

A pasta também vai criar, em parceria com as administrações regionais, um sistema de inteligência para mapear os principais pontos de abandono de animais de grande porte. Com ele, será possível monitorar os locais onde os abandonos acontecem com mais frequência.

‌



Desde o começo do ano, 79 animais de grande portes soltos em vias públicas foram apreendidos, com 33 animais doados e outros sete aptos para doação. No ano passado, foram 466, com 2023 registrando 252.

Adoção

A subsecretaria será responsável pela adoção de animais de grande porte, como cavalos e bois. Muitos deles são abandonados depois de deixarem de servir para atividades produtivas e são recolhidos pela Seagri em situações de risco.

‌



Depois de uma avaliação veterinária, triagem, microchipagem e quarentena, os animais que não forem reclamados em um mês podem ser adotados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp