Governo do DF entrega creche e anuncia outras nove unidades para este ano Durante cerimônia, Ibaneis ainda divulgou que alunos da rede pública aprovados no Enem em outras cidades receberão bolsas Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Inauguração do Centro de Educação da Primeira Infância em Taguatinga, com capacidade para 188 crianças e investimento de R$ 6 milhões.

Anúncio de nove novas creches prontas para inauguração, além de sete em processo de licitação e 33 em fase de projeto.

Redução de crianças fora de creches, de 26 mil em 2019 para menos de 2,5 mil atualmente.

Criação de bolsas para alunos da rede pública aprovados no Enem em outras cidades, visando apoiar as famílias na educação superior. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ibaneis disse que novas creches serão abertas no Distrito Federal Renato Alves/Agência Brasília/06-08

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou, nesta quarta-feira (6), o Centro de Educação da Primeira Infância, em Taguatinga. O espaço, que tem capacidade para receber 188 crianças, contou com investimento de R$ 6 milhões para a construção.

Na cerimônia de inauguração, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, também revelou que além da Asa Branca, mais nove creches estão prontas para serem inauguradas, além de sete em processo de licitação e 33 em fase de projeto.

De acordo com o governador, a fila por uma creche chegava a 26 mil crianças em 2019 e hoje tem menos de 2.500.

Outra novidade anunciada foi a bolsa para alunos da rede pública aprovados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em universidades de outros estados, para ajudar no custeio das famílias.

‌



“A grande maioria está passando graças às melhorias do ensino e tem a oportunidade de estudar numa boa universidade. Temos que pensar na educação integral, desde a pequena idade até a universidade”, disse Ibaneis.

Depois, o governador ainda visitou o recém-inaugurado ginásio de esportes do Taguaparque, que passou por reforma.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp