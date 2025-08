Quase 1 milhão de moradores do DF terão desconto na conta de luz; saiba quem tem direito Conta de energia pode ficar até 33,44 para o consumidor a partir de agosto Brasília|Do R7, em Brasília 05/08/2025 - 17h35 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h36 ) twitter

Companhia de energia irá repassar R$ 13 milhões aos beneficiários Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

A Neoenergia informou que, cerca de 990 mil consumidores do Distrito Federal terão descontos na conta de luz a partir de agosto. O abatimento pode chegar a R$ 33,44, conforme o consumo de cada cliente.

O crédito é referente ao chamado “bônus Itaipu”, resultado da distribuição de ganhos obtidos com a comercialização de energia da usina hidrelétrica. Ao todo, a companhia repassará aos consumidores mais de R$ 13 milhões.

Quem pode receber o desconto

Têm direito ao benefício os clientes das classes residencial e rural que consumiram, em média, menos de 350 kWh por mês ao longo de 2024.

Segundo a Neonergia, o desconto foi calculado individualmente, com base no consumo registrado, e já está sendo aplicado diretamente nas faturas emitidas pela distribuidora.

Companhia já beneficiou outros consumidores no início do ano

Em janeiro, R$ 18 milhões foram repassados aos beneficiados pela iniciativa. Na ocasião, cerca de 980 mil brasilienses tiveram descontos de até R$ 46 na conta de luz por meio do bônus Itaipu.

