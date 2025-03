Governo do DF homenageia 462 artesãos da capital do país nesta segunda-feira Profissionais da Economia Criativa receberam Troféu Mérito Artesãs e Artesãos do DF Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 11h22 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo homenageia 462 artesãos da capital do país Edis Henrique Peres/R7 - 31.03.2025

O governo do Distrito Federal entregou na manhã desta segunda-feira (31) o Troféu Mérito Artesãs e Artesãos do DF para 462 profissionais. A homenagem foi realizada no Museu Nacional da República e, para a vice-governadora, Celina Leão, a medida valoriza e fortalece a identidade brasiliense na produção cultural.

“Brasília é a capital da República, ela é a capital da diversidade, da cultura e do artesanato. E isso é um ponto de geração de riqueza, de renda, mas principalmente parte da cultura do DF. Hoje o artesanato é muito forte aqui, temos exportações desses produtos que também são uma oportunidade de renda para mulheres de família aqui do DF”, disse.

Celina acrescentou que o objetivo do prêmio é homenagear as pessoas “que vivem do artesanato”.

Para receber o troféu foram selecionados artesãos que se destacam pela criatividade, dedicação e contribuição para a cultura e empreendedorismo nas regiões administrativas. A homenagem é feita no Mês do Artesão.

‌



Segundo o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, o artesanato fomenta o turismo e da cultura da cidade. “O governo tem investido nesse setor, a gente tem promovido a maior participação dentro das feiras, levando eles [artesãos] para outras regiões, como a feira realizada no Recife, no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Ou seja, a Secretaria tem promovido e propiciando oportunidade deles irem até os clientes deles”, ressaltou.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, também comentou a premiação. “Podemos mostrar o DF não apenas como a capital das decisões políticas, mas também a capital da arte”, disse. Ele afirma que o artesanato envolve uma grande cadeia produtiva e oferece “sustento aos artesãos”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novidades

Durante a cerimônia, o secretário de governo, Zé Humberto, adiantou informações sobre a feira da Torre de TV. “O governador Ibaneis [Rocha] pediu o projeto da feira. Agora, em 60 dias, o novo projeto da feira dos artesãos será apresentado. A portaria já foi publicada na semana passada e agora o que estiver [na feira] e não for ligado a cultura e aos artesãos será remanejado e enviado para outro lugar”, detalhou.

A vice-governadora também explicou sobre a expectativa de criar a maior feira pública de artesãos do DF. “Não adianta produzirmos artesanatos sem vender. Por isso quero provocar os secretários para montarmos um grupo de trabalho para organizar a maior feira pública de artesãos do DF”, disse.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp