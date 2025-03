Governo do DF inaugura sistema de drenagem em Brasília Iniciativa conta com investimentos na ordem de R$ 180 milhões, sendo o maior programa de escoamento de água da capital Brasília|Do R7, em Brasília 29/03/2025 - 12h39 (Atualizado em 29/03/2025 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo do DF inaugura sistema de drenagem em Brasília Renato Alves/Agência Brasília - 29.03.2025

O Governo do Distrito Federal inaugurou, neste sábado (29), o Drenar DF, maior programa de captação e escoamento de águas pluviais da capital do Brasil. Os investimentos na iniciativa somam R$ 180 milhões. De acordo com a gestão local, o sistema vai dobrar a capacidade de drenagem na Asa Norte.

Segundo o GDF, a rede de tubulação conta com 7,7 km de extensão e foi projetada para suportar chuvas intensas e transportar grandes volumes de água até o ponto de escoamento.

De acordo com o projeto, as galerias começam na altura da Arena BRB (Estádio Nacional Mané Garrincha), seguindo em paralelo às quadras 902 (perto do Colégio Militar), 702, 302, 102, 202 e 402, cruzando a W3 Norte e o Eixo Rodoviário Norte (Eixão), além da via L2 Norte, e chegando à L4 Norte.

A iniciativa compreende o início da Asa Norte, com extensão até as quadras 4 e 5. Segundo o GDF, o Drenar DF vai contribuir ainda com a preservação do Lago Paranoá, visto que há uma bacia de detenção na ponta final do projeto.

‌



O reservatório tem 37 mil m² de extensão – equivalente a quatro campos de futebol tradicionais – e capacidade para reter até 96 mil m³ de água, volume que seria suficiente para abastecer 40 piscinas olímpicas, segundo o GDF.

Reservatório de água do Drenar DF, sistema de drenagem de Brasília Anderson Parreira/Agência Brasília - 29.3.2025

No evento de lançamento da iniciativa, o governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou a continuidade dos trabalhos.

‌



“Estamos na fase de atualização dos projetos para fazer a segunda parte do Drenar DF. É uma obra que eu não vou entregar no meu mandato, mas que precisa ser feita para resolver todo o problema da Asa Norte. Temos que pensar na cidade daqui a 20 ou 30 anos”, afirmou.

“Essa é uma inauguração histórica. O Drenar DF não é apenas uma grande obra de infraestrutura, é a resposta concreta a um problema que afligia há décadas os moradores da Asa Norte. Com planejamento, investimento e compromisso com a qualidade de vida, conseguimos unir engenharia, preservação ambiental e lazer em um projeto exemplar. Brasília mostra mais uma vez que sabe cuidar da sua população e do seu futuro”, acrescentou a vice-governadora Celina Leão.

‌



*Com informações da Agência Brasília

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp