Ibaneis assinou ordem de serviço nesta terça-feira Giovanna Inoue/R7 - 22.07.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou nesta terça-feira (22) as ordens de serviço para a construção de calçadas e reforma nos estacionamentos das quadras 713 a 716 na W3 Norte, além da recuperação de áreas verdes do trecho. O investimento é de R$ 4,250 milhões, e a obra deve ser finalizada em 12 meses.

Ibaneis afirma que a expectativa é que a requalificação de toda a avenida central da W3 Norte seja finalizada até o fim do mandato, em 2026. “A cidade precisa dessa revitalização. Ela aos poucos foi ficando antiga e ela precisa realmente de ter essa nova visão para poder crescer o comércio, aumentar a renda e o emprego das pessoas e dar mais qualidade de vida para todos os moradores do Distrito Federal”, afirma.

RESUMO DA NOTÍCIA Governo do DF inicia obras de requalificação na W3 Norte com investimento de R$ 4,2 milhões.

As obras incluem calçadas acessíveis, reforma de estacionamentos e recuperação de áreas verdes.

A expectativa é que a requalificação da avenida central seja concluída até 2026.

O custo total das obras na W3 Norte está estimado em cerca de R$ 13 milhões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A primeira parte da reforma não inclui a via principal da W3, e serão construídos 42 mil m² de calçadas acessíveis, além do plantio de 226 árvores e reorganização de estacionamentos da área comercial.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, afirma que a licitação das obras da quadra 12 até a dois deve ser feita no próximo mês. “A ideia é requalificar toda a W3: como a gente fez na W3 Sul, fazer também na W3 Norte”, detalha. O líder da pasta afirma que toda a obra prevista na W3 Norte deve custar em torno de R$ 13 milhões.

