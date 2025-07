Governo federal cria comitê para ampliar diversidade e combater o racismo na comunicação pública Grupo vai monitorar o Plano de Comunicação pela Igualdade Racial e propor estratégias de combate ao racismo; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 22/07/2025 - 08h45 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iniciativa é do Ministério da Igualdade Racial, liderado por Anielle Franco Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06.11.2024

O governo federal criou um Comitê de Acompanhamento do Plano de Comunicação pela Igualdade Racial que vai monitorar as medidas adotadas para ampliar a diversidade e combater o racismo na comunicação pública. A medida foi publicada nesta terça-feira (22) no Diário Oficial da União, em portaria interministerial entre o Ministério da Igualdade Racial e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O objetivo é avaliar a execução de ações voltadas à igualdade racial e ao enfrentamento do racismo na comunicação do governo.

RESUMO DA NOTÍCIA Governo federal cria comitê para monitorar a diversidade na comunicação pública.

Objetivo é combater o racismo e ampliar a representatividade étnico-racial.

Comitê será formado por representantes do governo e seis da sociedade civil, selecionados por processo seletivo.

Reuniões serão trimestrais e a coordenação será compartilhada entre os ministérios envolvidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Entre as principais atribuições do novo comitê estão:

acompanhar a execução das ações previstas no plano;

propor estratégias de combate ao racismo na comunicação institucional;

criar programas de formação para profissionais da área; e

estabelecer diálogo com a sociedade civil e veículos de mídia.

O grupo também deverá propor diretrizes para ampliar a representatividade étnico-racial em campanhas publicitárias dos órgãos públicos.

‌



O comitê será formado por representantes do Ministério da Igualdade Racial, da Secretaria de Comunicação Social, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e seis representantes da sociedade civil, que serão escolhidos por meio de processo seletivo.

A portaria estabelece diversidade na formação do colegiado e exige ao menos uma mulher e um representante preto ou pardo, titular ou suplente, por órgão participante.

‌



A coordenação será compartilhada entre o Ministério da Igualdade Racial e a Secom, em sistema de alternância anual. As reuniões ocorrerão a cada quatro meses, com possibilidade de convocações extraordinárias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp