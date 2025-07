Governo federal entrega 260 moradias retomadas pelo Minha Casa, Minha Vida na Bahia Ministro Rui Costa ressaltou que entrega representa compromisso do governo Lula com a dignidade das famílias brasileiras Brasília|Clarissa Lemgruber e Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/07/2025 - 11h03 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h07 ) twitter

Rui Costa afirmou que moradias entregues neste domingo na Bahia foram retomadas em 2023 Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, participou neste domingo (13) da entrega de 260 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Salvador (BA). As obras haviam sido retomadas em 2023 e, segundo o ministro, representam o compromisso do governo federal com a dignidade das famílias brasileiras.

“Esse conjunto habitacional é o exemplo do que é gostar de cuidar de gente, do que é cuidar das pessoas. O presidente Lula, quando entrou em janeiro de 2023, tinha 87 mil casas e apartamentos completamente abandonados. Algumas obras estavam com 70%, 80% [de execução], outras com 20%, 30%. E o presidente determinou que todas fossem retomadas”, destacou.

De acordo com o ministro, o empreendimento entregue neste domingo na Bahia foi retomado em 2023 e concluído em parceria com o governo estadual.

“Hoje já estamos entregando para os moradores, para dar dignidade às famílias. Eu digo sempre: a casa, o lar, é um ninho. É o ninho da família onde as pessoas vão cuidar dos seus filhos, vão dar dignidade.”

Parceria com o governo estadual

Costa destacou a colaboração entre o governo federal e o estado da Bahia na execução do programa habitacional.

“Esse empreendimento do Minha Casa, Minha Vida tem contado com o apoio do governo do estado, seja para fazer obras complementares, como o muro que será construído aqui, seja para melhorar a qualidade do conjunto com algum equipamento adicional”, disse.

Segundo ele, novas entregas devem ocorrer ainda este ano. “Temos o conjunto lá na 29 de Março. Até dezembro teremos mais entregas e mais moradias para fazer para a população”, afirmou.

O evento reuniu moradores, autoridades locais e representantes de movimentos de luta por moradia. Ao todo, 260 famílias receberam as chaves da casa própria nesta etapa.

