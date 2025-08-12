Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Governo federal libera consulta de 39 mil carteiras de trabalho que foram roubadas ou perdidas

Documento pode ser retirado nas unidades regionais do Ministério do Trabalho mediante agendamento

Brasília|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O Ministério do Trabalho disponibilizou 39 mil carteiras de trabalho que foram perdidas ou roubadas.
  • A consulta das carteiras deve ser feita pelo sistema CTPS Recuperadas.
  • Cidadãos que encontrarem suas carteiras devem agendar atendimento para retirada, apresentando documento de identidade.
  • A carteira de trabalho física ainda é necessária em situações específicas, apesar da digitalização.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cidadão deve agendar retirada de documento Tony Winston/Agência Brasília - Arquivo

O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou para consulta 39 mil carteiras de trabalho físicas que foram perdidas ou roubadas e devolvidas às unidades regionais do órgão.

Para verificar o documento, é necessário acessar o sistema: CTPS Recuperadas.

Segundo a pasta, caso a carteira seja localizada, o cidadão deve agendar atendimento e comparecer a uma unidade do ministério, levando um documento de identificação, para fazer a retirada.

O agendamento está disponível no Sistema de Atendimento Agendado.


Leia mais

Atualmente, a carteira de trabalho física foi substituído pela versão digital. A emissão do documento é feita apenas em casos excepcionais, como para servidores públicos, trabalhadores de associações internacionais ou registros de vínculos anteriores à digitalização.

Segundo a chefe da Divisão da Coordenação de Identificação e Registro Profissional do MTE, Andressa Lemos Rodrigues, a carteira física ainda é necessária em situações específicas. “Muitos trabalhadores precisam da carteira física para comprovar registros de trabalho junto ao INSS ou outras situações”, explica.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.