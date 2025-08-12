Governo federal libera consulta de 39 mil carteiras de trabalho que foram roubadas ou perdidas
Documento pode ser retirado nas unidades regionais do Ministério do Trabalho mediante agendamento
O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou para consulta 39 mil carteiras de trabalho físicas que foram perdidas ou roubadas e devolvidas às unidades regionais do órgão.
Para verificar o documento, é necessário acessar o sistema: CTPS Recuperadas.
Segundo a pasta, caso a carteira seja localizada, o cidadão deve agendar atendimento e comparecer a uma unidade do ministério, levando um documento de identificação, para fazer a retirada.
O agendamento está disponível no Sistema de Atendimento Agendado.
Atualmente, a carteira de trabalho física foi substituído pela versão digital. A emissão do documento é feita apenas em casos excepcionais, como para servidores públicos, trabalhadores de associações internacionais ou registros de vínculos anteriores à digitalização.
Segundo a chefe da Divisão da Coordenação de Identificação e Registro Profissional do MTE, Andressa Lemos Rodrigues, a carteira física ainda é necessária em situações específicas. “Muitos trabalhadores precisam da carteira física para comprovar registros de trabalho junto ao INSS ou outras situações”, explica.
