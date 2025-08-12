Governo federal libera consulta de 39 mil carteiras de trabalho que foram roubadas ou perdidas Documento pode ser retirado nas unidades regionais do Ministério do Trabalho mediante agendamento Brasília|Do R7, em Brasília 12/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Ministério do Trabalho disponibilizou 39 mil carteiras de trabalho que foram perdidas ou roubadas.

A consulta das carteiras deve ser feita pelo sistema CTPS Recuperadas.

Cidadãos que encontrarem suas carteiras devem agendar atendimento para retirada, apresentando documento de identidade.

A carteira de trabalho física ainda é necessária em situações específicas, apesar da digitalização. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cidadão deve agendar retirada de documento Tony Winston/Agência Brasília - Arquivo

O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou para consulta 39 mil carteiras de trabalho físicas que foram perdidas ou roubadas e devolvidas às unidades regionais do órgão.

Para verificar o documento, é necessário acessar o sistema: CTPS Recuperadas.

Segundo a pasta, caso a carteira seja localizada, o cidadão deve agendar atendimento e comparecer a uma unidade do ministério, levando um documento de identificação, para fazer a retirada.

O agendamento está disponível no Sistema de Atendimento Agendado.

‌



Atualmente, a carteira de trabalho física foi substituído pela versão digital. A emissão do documento é feita apenas em casos excepcionais, como para servidores públicos, trabalhadores de associações internacionais ou registros de vínculos anteriores à digitalização.

Segundo a chefe da Divisão da Coordenação de Identificação e Registro Profissional do MTE, Andressa Lemos Rodrigues, a carteira física ainda é necessária em situações específicas. “Muitos trabalhadores precisam da carteira física para comprovar registros de trabalho junto ao INSS ou outras situações”, explica.

