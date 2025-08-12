Bolsonaro pede para receber visita de Rogério Marinho e fazer exames para investigar soluços Bolsonaro quer fazer exames de endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma para reavaliação dos sintomas de refluxo Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 12/08/2025 - 12h13 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h49 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro pediu autorização ao STF para receber visita de Rogério Marinho.

Ex-presidente quer realizar exames médicos devido a sintomas de refluxo.

Os exames estão agendados para 16 de agosto no Hospital DF Star.

Prazo para alegações finais no processo da trama golpista termina em 13 de agosto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro pede a Moraes para receber visita de Rogério Marinho e fazer exames Pedro Gontijo/Senado Federal - 21/07/2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta terça-feira (12), ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para receber a visita do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Ele também solicitou liberação para fazer exames em razão dos sintomas de refluxo e soluços refratários. Bolsonaro está em prisão domiciliar há uma semana.

Na mesma solicitação, o ex-presidente também pediu autorização para visitas do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito do município de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

Bolsonaro quer fazer exames de endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma para reavaliação dos sintomas e verificação das condições atuais de saúde.

Os exames deverão ser feitos no Hospital DF Star, no sábado (16), com permanência hospitalar estimada entre 6 e 8 horas.

‌



Julgamento

Na próxima quarta-feira (13) acaba o prazo para que o ex-presidente e outros seis réus da chamada trama golpista apresentem suas alegações finais no processo que tramita no STF. Esta é a etapa final da ação penal antes do julgamento.

Com as alegações finais, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento do núcleo 1 da trama. O R7 apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento.

