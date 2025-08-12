Logo R7.com
Bolsonaro pede para receber visita de Rogério Marinho e fazer exames para investigar soluços

Bolsonaro quer fazer exames de endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma para reavaliação dos sintomas de refluxo

Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília

  • Jair Bolsonaro pediu autorização ao STF para receber visita de Rogério Marinho.
  • Ex-presidente quer realizar exames médicos devido a sintomas de refluxo.
  • Os exames estão agendados para 16 de agosto no Hospital DF Star.
  • Prazo para alegações finais no processo da trama golpista termina em 13 de agosto.

Bolsonaro pede a Moraes para receber visita de Rogério Marinho e fazer exames Pedro Gontijo/Senado Federal - 21/07/2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta terça-feira (12), ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para receber a visita do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Ele também solicitou liberação para fazer exames em razão dos sintomas de refluxo e soluços refratários. Bolsonaro está em prisão domiciliar há uma semana.

Na mesma solicitação, o ex-presidente também pediu autorização para visitas do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito do município de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

Bolsonaro quer fazer exames de endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma para reavaliação dos sintomas e verificação das condições atuais de saúde.

Os exames deverão ser feitos no Hospital DF Star, no sábado (16), com permanência hospitalar estimada entre 6 e 8 horas.


Julgamento

Na próxima quarta-feira (13) acaba o prazo para que o ex-presidente e outros seis réus da chamada trama golpista apresentem suas alegações finais no processo que tramita no STF. Esta é a etapa final da ação penal antes do julgamento.

Com as alegações finais, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento do núcleo 1 da trama. O R7 apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento.

