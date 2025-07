Governo lança sistema unificado para integrar dados sobre infância e adolescência Entre os objetivos, estão a integração de redes e sistemas, o registro de medidas de proteção e a produção de relatórios e indicadores Brasília|Do R7, em Brasília 16/07/2025 - 07h54 (Atualizado em 16/07/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério dos Direitos Humanos cria novo sistema nacional Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania instituiu o SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e Adolescência). A nova plataforma unificada tem como objetivo consolidar dados, aperfeiçoar o atendimento e fortalecer a formulação de políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes em todo o Brasil.

O SIPIA passa a integrar três módulos: o SIPIA-CT (Conselho Tutelar), o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) e o PPCAAM (Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte). A proposta é permitir a coleta, cruzamento e análise de informações, padronizando o registro de atendimentos e encaminhamentos em casos de violação de direitos.

Segundo o texto da portaria publicada nesta quarta-feira (16), o sistema servirá como ferramenta de gestão e monitoramento de políticas públicas, além de subsidiar gestores, conselhos e operadores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Entre os objetivos, estão a integração de redes e sistemas de dados, o registro de medidas de proteção e a produção de relatórios e indicadores.

A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente será responsável pela gestão do SIPIA, incluindo a autorização de usuários, capacitação de profissionais, suporte técnico e formalização de parcerias para o uso da ferramenta.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cada módulo terá áreas específicas de acesso, com níveis de sigilo definidos. O SIPIA-CT, por exemplo, será usado por conselheiros tutelares e outros profissionais da rede de proteção, enquanto o SINASE registrará dados de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Já o PPCAAM terá áreas restritas para o monitoramento de casos de crianças e adolescentes ameaçados de morte, sem qualquer disponibilização pública de dados.

A medida entra em vigor imediatamente e, conforme a portaria, não implicará em aumento de despesas, sendo custeada com recursos já previstos no orçamento federal. O uso do sistema será gratuito e vedado para fins comerciais ou financeiros.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp