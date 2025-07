Governo federal planeja dobrar rede de transporte público em capitais até 2054 Estudo do Ministério das Cidades e do BNDES mapeia potencial de expansão nas 21 maiores regiões metropolitanas do país Brasília|Do R7, em Brasília 15/07/2025 - 15h06 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h07 ) twitter

Meta é chegar a quase 4.500 km de linhas até 2054 Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal quer ampliar a rede de transporte público nas maiores regiões metropolitanas do país e planeja quase dobrar a extensão atual até 2054.

A proposta faz parte de um estudo do Ministério das Cidades em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e prevê a construção de cerca de 2.500 quilômetros de novas linhas de metrô, VLT, BRT e corredores de ônibus.

A projeção foi feita na 4ª edição do Boletim Informativo do ENMU (Estudo Nacional de Mobilidade Urbana) e contempla 21 regiões metropolitanas, incluindo Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

A nova malha, chamada de Rede Futura, foi desenhada com base em dados locais, projeções de demanda e sugestões colhidas em reuniões com estados e municípios.

Desse total, 200 projetos foram priorizados para compor o primeiro Banco Nacional de Projetos, que dará suporte técnico ao Novo PAC e guiará os investimentos federais em mobilidade urbana nas próximas décadas.

“Queremos um transporte coletivo mais eficiente, confortável e sustentável, que reduza o tempo de deslocamento e amplie o acesso a oportunidades”, afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho.

Mais perto do transporte

Além da expansão física das redes, o estudo mostra que 80% das metrópoles poderão garantir que ao menos 30% da população more a menos de 1 quilômetro de uma estação de transporte. A média atual é de apenas 13%.

As estimativas também consideram um “cenário otimizado”, com políticas como tarifas acessíveis, integração entre modais e restrições ao transporte individual.

A expectativa é de que isso aumente a adesão ao transporte público, reduza desigualdades e impulsione a produtividade nas grandes cidades.

Nos próximos meses, o ENMU vai detalhar os projetos prioritários em fichas técnicas com estimativas de custo, retorno e benefícios socioeconômicos. O objetivo é transformar o planejamento em ações concretas, com impacto duradouro na vida urbana brasileira.

