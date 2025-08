Governo Lula aciona OMC contra tarifas impostas por Trump Ministério da Relações Exteriores também pretende questionar investigação contra o PIX; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 13h22 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Governo Lula acionou a OMC contra tarifas de Trump sobre produtos brasileiros.

A tarifa de 50% afeta cerca de 35,9% do mercado exportador do Brasil.

OMC iniciará consultas em 60 dias para resolver a disputa.

Brasil também contestará a investigação dos EUA sobre o sistema PIX. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em discursos, Lula reforça soberania nacional contra motivos do tarifaço Ricardo Stuckert / PR - 05.08.2025

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou nesta quarta-feira (6) a OMC (Organização Mundial do Comércio) contra o tarifaço imposto por Donald Trump sobre os produtos brasileiros vendidos para os Estados Unidos. A tarifa entrou em vigor hoje e atinge cerca de 35,9% do mercado exportador brasileiro, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Trump determinou uma taxa de 50% sobre diversos itens, como carne e café, mas isentou outros, como aeronaves civis e suco de laranja. Agora, em um prazo de 60 dias, a OMC inicia consultas entre as partes envolvidas. Essa é uma etapa preliminar antes da abertura de um painel formal de disputa. O objetivo é encontrar uma solução e evitar que o caso avance para um julgamento mais complexo.

A autorização para acionar a OMC foi dada na segunda-feira (4) pela Camex (Câmara de Comércio Exterior), órgão ligado ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), chefiado por Alckmin.

A aprovação foi anunciada pelo próprio vice-presidente a jornalistas. “Está aprovado. O presidente Lula vai decidir como fazê-lo e quando fazê-lo, mas já há aprovação da Camex”, disse na ocasião.

‌



Alckmin chegou a ser questionado se a medida teria efeito, mas não respondeu.

Questionado se a medida teria efeito, Alckmin não respondeu. “Defendemos o livre comércio, em que ganham a sociedade e o multilateralismo. Por isso, o Mercosul fez acordos com Singapura, com EFTA [Associação Europeia de Comércio Livre] e União Europeia”.

‌



Questionamentos sobre o PIX

Ao discursar no Conselhão nesta terça-feira (5) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, adiantou que o governo também pretende questionar a investigação iniciada pelos EUA contra o PIX.

Em julho, o Escritório do Representante Comercial dos EUA abriu uma investigação sobre práticas comerciais desleais, que cita o PIX. Segundo o país, há vantagens indevidas concedidas pelo governo brasileiro a serviços próprios de pagamento eletrônico, o que prejudicaria a competitividade de empresas americanas do setor.

‌



“Sobre a investida da seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, que questiona o nosso pix e outras práticas brasileiras absolutamente legítimas, gostaria de informar que o Itamaraty está coordenando a preparação da resposta a ser apresentada pelo governo brasileiro no próximo dia 18 de agosto”, afirmou.

A declaração foi feita na 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão.

Na ocasião, Mauro Vieira acrescentou outras medidas já adotadas pelo Brasil. “Em resposta as medidas protecionistas, o Brasil propôs ao conselho geral da OMC [Organização Mundial do Comércio], item de agenda sobre o respeito ao sistema multilateral de comércio baseado em regras”, começou.

“Abrimos também os procedimentos de consulta na OMC sobre as tarifas. Essas tarifas [são] contrárias aos principais multilaterais de comércio ameaçam a economia mundial em uma espiral de inflação e estagnação”, comentou..

Regulamentação do comércio

A OMC é responsável por regulamentar o comércio internacional entre os países integrantes. Tanto Brasil quanto EUA fazem parte da entidade, que tem entre os princípios fundamentais previsibilidade, proibição de restrições quantitativas, não discriminação, concorrência leal e políticas diferenciadas para países em desenvolvimento.

Enviar uma consulta à OMC é a primeira etapa para abrir uma disputa comercial com outro país integrante do grupo. Com a solicitação, o processo é iniciado.

O objetivo é resolver determinado conflito — no caso do Brasil, a imposição da taxa por Trump. A nação que entra com o pedido (Brasil) tenta solucionar a questão de forma negociada, ao solicitar mais informações do país reclamado (EUA).

Caso a etapa não resulte em acordos nem consensos, a não reclamante pode pedir a formação de um grupo para avaliar o caso.

