Mauro Vieira diz que governo brasileiro vai apresentar resposta a Trump sobre o PIX Ministro de Relações Exteriores afirmou que Itamaraty está coordenando resposta do governo brasileiro; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/08/2025 - 11h14 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h44 )

RESUMO DA NOTÍCIA O governo brasileiro vai responder a Donald Trump sobre o questionamento do PIX.

A resposta oficial será apresentada em 18 de agosto, com coordenação do Itamaraty.

Mauro Vieira falou sobre ações da OMC em resposta a tarifas protecionistas dos EUA.

A 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável ocorreu no Palácio do Itamaraty, com a presença de diversos ministros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mauro Vieira também falou sobre outras medidas já adotadas pelo Brasil Reprodução/Record News - 18.07.2025

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro vai apresentar uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o questionamento feito pelo republicano a respeito do PIX. O posicionamento oficial do governo deve ser publicado no dia 18 de agosto.

“Sobre a investida da seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, que questiona o nosso pix e outras práticas brasileiras absolutamente legítimas, gostaria de informar que o Itamaraty está coordenando a preparação da resposta a ser apresentada pelo governo brasileiro no próximo dia 18 de agosto”, afirmou.

A declaração foi feita na 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão.

Na ocasião, Mauro Vieira acrescentou outras medidas já adotadas pelo Brasil. “Em resposta as medidas protecionistas, o Brasil propôs ao conselho geral da OMC [Organização Mundial do Comércio], item de agenda sobre o respeito ao sistema multilateral de comércio baseado em regras”, começou.

‌



“Abrimos também procedimentos de consulta na OMC sobre as tarifas. Essas tarifas [são] contrárias aos principais multilaterais de comércio ameaçam a economia mundial em uma espiral de inflação e estagnação”, declarou o ministro.

Conselhão

O encontro foi realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O Conselhão é composto por representantes da sociedade civil e é responsável pelo assessoramento do presidente da República na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo.

‌



A reunião teve a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de outros ministros de Lula.

Pela manhã, o governo apresentou resultados dos trabalhos dos conselheiros e foram assinados decretos, sanções e acordos de cooperação de propostas geradas no Conselhão.

‌



Também nesta terça-feira (5), a cerimônia contou com a posse da nova composição do colegiado, que será responsável por assessorar o presidente da República em questões de interesse nacional nos próximos dois anos.

Debates e mesas temáticas

Durante a tarde, o Conselhão realiza uma série de painéis e mesas temáticas que reunirão autoridades e conselheiros para debater caminhos para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país.

Os painéis serão ministrados por figuras como a primeira-dama Janja, pelos ministros Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação da Presidência), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e da Cidadania), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações), pela presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, pelo embaixador Corrêa do Lago, entre outras autoridades.

