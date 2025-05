Governo quer construir e requalificar 29 aeroportos na região Norte com novo programa Segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, expectativa é fortalecer a aviação brasileira; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 27/05/2025 - 14h38 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h55 ) twitter

Ministro adiantou informações do programa nesta terça-feira Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 27.05.2025

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, adiantou que o governo federal pretende lançar em junho o programa AmpliAR, destinado à construção e à requalificação de pelo menos 29 aeroportos na região Norte. “Com o Programa Ampliar, que lançaremos em junho, devemos fazer nos próximos cinco anos mais de 29 aeroportos [da região Norte]. Ou aeroportos novos ou requalificados”, disse.

A declaração foi dada durante o programa Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira (27). Costa Filho citou que durante a pandemia, devido à dificuldade de locomoção em regiões do norte do país, muitas pessoas morreram sem conseguir atendimento médico. “Não tinha aeroporto para as pessoas serem resgatadas lá na Amazônia e demorava 15 a 20 dias para chegar a um hospital”, lamentou.

Segundo o titular da pasta, a expectativa do governo é avançar na aviação regional. “O que estamos fazendo agora é ampliando, através do programa Ampliar, esses investimentos na aviação regional. Porque com o crescimento do turismo de lazer e do turismo de negócios, a gente precisa, cada vez mais, fortalecer a aviação regional”, disse.

Costa Filho também informou que o governo pretende criar hubs logísticos nos aeroportos, a fim de facilitar a distribuição de mercadorias.

Entenda

O programa faz parte do Plano Aeroviário Nacional, que identifica aeroportos prioritários, apresenta projeções de demanda e realiza análises estratégicas sobre investimentos a serem realizados.

Na primeira etapa do programa, o foco será requalificar 50 aeródromos situados na Amazônia Legal e regiões com maior déficit de infraestrutura aeroportuária

Acre: 2;

Amazonas: 15;

Pará: 11;

Rondônia: 4;

Tocantins: 1;

Mato Grosso: 7;

Maranhão: 3;

Piauí: 1;

Pernambuco: 3;

Bahia: 3.

O governo federal vai investir cerca de R$ 3,4 bilhões no programa. A seleção dos aeroportos foi baseada no Plano Aeroviário Nacional (PAN), documento que contém o planejamento setorial e leva em conta o custo-benefício social dos investimentos a serem realizados.

