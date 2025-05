Após crise de labirintite, Lula cancela agenda nesta terça-feira e despacha do Alvorada Presidente passou por avaliação médica pela manhã e acordou disposto, segundo fontes ouvidas pelo R7 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 10h33 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula recebeu médica no Palácio do Alvorada para nova avaliação nesta manhã Ricardo Stuckert / PR - 24.05.2025

Após sofrer uma crise de labirintite nesta segunda-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu despachar do Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência da República, nesta terça-feira (27). Lula cancelou a participação no encontro com reitores de universidades federais, no Palácio do Planalto, e também em um evento de diplomatas no Itamaraty.

No lugar, o presidente enviou para conversar com os reitores os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Camilo Santana, da Educação. No evento do Itamaraty, participa o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Segundo fontes ouvidas pelo R7, Lula passou por avaliação médica pela manhã, na própria residência oficial, e acordou disposto. Ele segue tomando medicação e a expectativa é que os efeitos da crise de labirintite passem em até 48h.

Entenda

O presidente Luiz Inácio da Silva sentiu-se mal no fim da tarde desta segunda-feira (26), com sintomas de labirintite. Ele participou de algumas reuniões pela manhã, mas teve de deixar o Palácio do Planalto no início da tarde. Ele seguiu para um hospital particular em Brasília e se recupera no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Segundo a equipe médica do petista, o quadro é de vertigem, e Lula passou por exames de imagem e de sangue. “Todos dentro da normalidade”, destaca boletim médico.

‌



Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social da presidência), o mal-estar começou depois do almoço. Entre 14h20 e 15h, Lula foi levado ao hospital. As agendas da tarde, entre elas um encontro com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil), não ocorreram.

O presidente passou cerca de duas horas no hospital e chegou ao Alvorada por volta das 17h. Ainda não há confirmação se os compromissos desta terça (27) estão mantidos. Entre as previsões, há uma reunião com reitores de universidades e institutos federais.

‌



“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta segunda-feira (26), quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite. Realizou exames de imagem e de sangue no hospital, todos dentro da normalidade. Já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia. É acompanhado pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o documento, assinado pelos médicos Rafael Gadia e Luiza Dib.





‌







Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp