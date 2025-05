Moraes autoriza visita de fisioterapeuta a Collor pelo prazo de seis meses Collor está em prisão domiciliar desde o início de maio Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/05/2025 - 14h02 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h08 ) twitter

Moraes autoriza visita de fisioterapeuta a Collor pelo prazo de seis meses

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a realização de visitas ao ex-presidente Fernando Collor de Mello de um médico fisioterapeuta pelo prazo de seis meses para realização de tratamento fisioterapêutico. Collor está em prisão domiciliar desde o início de maio.

Collor está em tratamento da doença de Parkinson — há aproximadamente seis anos —, com a constatação real da presença progressiva de graves sintomas não motores e motores, inclusive histórico de quedas recentes.

Além disso, a equipe médica do político afirmou que ele tem que realizar fisioterapia, RPG e pilates, no mínimo pelos próximos seis meses, quando deverá retornar em consulta médica para avaliação e acompanhamento, tendo sido diagnosticado como portador de doença discal degenerativa e hérnia discal lombar.

A Polícia Federal prendeu Collor na madrugada do dia 25 de abril, em Maceió (AL), em cumprimento a um mandado expedidopor Moraes. A ordem de prisão foi determinada após a condenação definitiva do ex-senador por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.

