Em reunião com reitores, Haddad e Camilo devem abordar cortes de verbas nas universidades Segundo dados de painel do Centro SoU_Ciência, valor investido pelo governo atual é menor do que praticado por Temer e Bolsonaro Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h08 ) twitter

Camilo Santana e Fernando Haddad participam de reunião nesta terça Geraldo Magela/Agência Senado e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Educação, Camilo Santana, participam, na manhã desta terça-feira (27), de reunião com reitores das universidades federais do Brasil. No encontro, poderá ser discutida a redução do financiamento das universidades (veja abaixo).

A reunião também contaria com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que cancelou a participação devido a uma crise de labirintite que começou na segunda-feira (26).

Segundo dados do painel do Financiamento da Ciência & Tecnologia e Universidades Federais, desenvolvido por pesquisadores do Centro SoU_Ciência, o orçamento discricionário das universidades federais está abaixo do registrado no governo do ex-presidente Michel Temer e do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerando o ano pré-pandemia.

Esse tipo de verba é usado para despesas rotineiras, como contas de internet, de luz, água, contratos de limpeza e vigilância, manutenção predial e compra de materiais.

Os dados do painel apontam, por exemplo, que no último ano do governo Temer, 2018, as universidades federais receberam R$ 8,2 bilhões para esse tipo de gastos. Ano passado, o valor foi de R$ 7,7 bilhões sob o governo Lula.

Apesar disso, comparando com o período da pandemia, os números do governo Lula estão em crescimento. Em 2021, as universidades chegaram a receber R$ 5,3 bilhões, o menor valor desde 2009.

Levando em conta esse período, entre 2021 e 2024, houve um aumento de 45,3% nos recursos liquidados em Outras Despesas Correntes, o que corresponde a um crescimento médio anual de 13,3%.





