Máquina capaz de simular desastres naturais é usada para treinar população do Japão

No Centro de Prevenção para Desastres em Tóquio , no Japão, uma máquina capaz de simular desastres naturais é usada em treinamentos para a população. A primeira parte do treino é um terremoto: as regras são agachar, encolher o corpo e proteger a cabeça. Depois dos tremores, é preciso ficar atento aos focos de incêndio. A segunda parte consiste em sair de um prédio em chamas — placas de sinalização indicam a rota de fuga em meio à fumaça e à escuridão.



Já o terceiro obstáculo são os tufões. O volume de água da simulação chega a 30 mm/h, e as rajadas de vento, a 108km/h. O risco de vida é grande nessas condições, com possibilidade ainda de haver desmoronamentos de terra e enchentes. A última parte do treinamento simula um carro atolado na água e a tentativa de sair do veículo. O país é conhecido por registrar terremotos com muita frequência.