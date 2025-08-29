Governo projeta salário mínimo de R$ 1.631 no Orçamento de 2026. Alta é de 7,44% Prazo legal para envio termina no domingo, mas Executivo deve encaminhar texto nesta sexta-feira Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 29/08/2025 - 18h08 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo enviou o PLOA 2026 ao Congresso com proposta de salário mínimo de R$ 1.631.

Proposta representa um aumento de 7,44% em relação ao atual salário de R$ 1.518.

Valor do salário pode ser alterado até novembro, dependendo da inflação medida pelo INPC.

Presidente da CMO prevê votação da LDO para setembro e aprovação da LOA até 22 de dezembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Congresso, presidido por Davi Alcolumbre, precisa aprovar texto de Lula Valter Campanato/Agência Brasil - 28.08.2025

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva enviou, nesta sexta-feira (29), ao Congresso Nacional o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026, com a proposta de salário mínimo de R$ 1.631 para o próximo ano.

A quantia representa um aumento de 7,44% em relação ao piso atual, de R$ 1.518.

O valor pode ser alterado até o fim do ano, visto que o cálculo usado para a definição do salário mínimo depende da variação em 12 meses até novembro da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Na projeção apresentada nesta sexta, o governo considerou uma evolução de 4,78% do INPC, além de uma taxa de crescimento real do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,5%.

‌



Cronograma

Após o envio do PLOA, o texto seguirá para avaliação da CMO (Comissão Mista de Orçamento), que definirá o calendário de votação.

O presidente da CMO, senador Efraim Filho, afirmou que a votação da LDO está prevista para o início de setembro e a expectativa é de aprovar a LOA (Lei Orçamentária Anual) — versão final aprovada do PLOA — até dezembro.

‌



A LOA precisa ser votada até o fim do ano legislativo, ou seja, até 22 de dezembro.

Se não for cumprido esse prazo, o Congresso entra em recesso parlamentar apenas no papel, até que a votação seja concluída pelos parlamentares.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

