Governo se reúne com estados para discutir a criação do Sistema Nacional de Apostas Criação do Sinapo é uma das prioridades da agenda regulatória da Secretaria de Prêmios e Apostas Brasília|Do R7, em Brasília 05/04/2025 - 09h32 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reunião foi conduzida pelo secretário Regis Dudena Washington Costa/MF - 04/04/2025

O Ministério da Fazenda iniciou nesta sexta-feira (4) um diálogo com representantes de 14 estados e do Distrito Federal para debater a criação do Sinapo (Sistema Nacional de Apostas). A reunião foi conduzida pelo secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, e contou com a participação de estados que já atuam no mercado de apostas de quota fixa — como Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Rio de Janeiro — além de outras unidades da federação em diferentes estágios de desenvolvimento regulatório.

Durante o encontro, Dudena destacou a importância da cooperação entre os entes federativos para a construção de um modelo unificado de regulação do setor. “É essencial fortalecer essa articulação entre os governos federal e estaduais. A cooperação é a chave para um sistema eficaz e equilibrado”, afirmou.

A criação do Sinapo é uma das prioridades da agenda regulatória da Secretaria de Prêmios e Apostas para o biênio 2025-2026. A portaria com a versão final da agenda, atualmente em consulta pública, deve ser publicada na próxima semana.

Além dos estados que já regulam o setor, participaram da reunião representantes de SC, AP, MA, CE, AM, PA, AC, GO, BA, DF e RN — alguns com processos avançados para lançar o serviço, e outros ainda avaliando se irão ingressar no mercado.

‌



Dudena reforçou que a proteção dos apostadores e da economia popular estão no centro da regulação proposta. “Essa é uma convocação à cooperação federativa. Vamos seguir com esse canal de diálogo aberto para definir, juntos, os limites e competências de cada ente. Nos próximos encontros, avançaremos nos aspectos técnicos”, concluiu o secretário.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp