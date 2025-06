Gripe aviária: caem para seis os casos em investigação; nenhum é em granja comercial Investigações em curso incluem três casos em aves domésticas e três em aves silvestres Brasília|Do Estadão Conteúdo 08/06/2025 - 17h10 (Atualizado em 08/06/2025 - 18h05 ) twitter

Brasil já confirmou 172 casos de influenza aviária desde o início do monitoramento CNA/Wenderson Araujo/Trilux - Arquivo

O Ministério da Agricultura investiga atualmente seis casos suspeitos de influenza aviária em diversos estados do Brasil, segundo atualização da Plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves neste domingo (8). Nenhum dos casos em análise ocorre em granjas comerciais, envolvendo apenas criações domésticas e aves silvestres.

As investigações em curso incluem três casos em aves domésticas — galinhas em Itaituba (PA), Novo Cruzeiro (MG) e Alegre (ES) — e três em aves silvestres: um pombo em Santo Antônio do Monte (MG), um carcará em Florestal (MG) e um albatroz-de-sobrancelha em Angra dos Reis (RJ). O caso de Campinápolis (MT), de uma galinha de criação doméstica, foi confirmado como sendo gripe aviária — embora não se trate de criação comercial e, por isso, não afeta as exportações brasileiras de carne de frango.

As investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória. A influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do país.

Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial. O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura.

O Brasil já confirmou 172 casos de influenza aviária desde o início do monitoramento, sendo 167 em animais silvestres (163 aves e 4 leões-marinhos), 4 em criações de subsistência e apenas 1 em granja comercial, registrado em maio em Montenegro (RS).

