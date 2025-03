Governo vai exigir ‘explicações’ sobre morte de brasileiro em prisão em Israel Walid Khalid Abdalla Ahmad, de 17 anos, morreu e circunstâncias não foram esclarecidas até o momento Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 11h04 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h04 ) twitter

Itamaraty vai exigir 'explicações' sobre morte de brasileiro em prisão em Israel

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma nota nesta terça-feira (25) em que afirma que “tomou conhecimento com profunda consternação” da morte do brasileiro Walid Khalid Abdalla Ahmad, de 17 anos, na prisão de Megido, em Israel. No comunicado, a pasta afirma que vai exigir do governo de Benjamin Netanyahu “as explicações necessárias” sobre o óbito.

O adolescente brasileiro foi detido em 30 de setembro de 2024, na parte ocupada da Palestina, e levado por forças israelenses para a prisão de Megido. Não há, ainda, esclarecimento sobre as circunstâncias e a data exata do óbito.

“Em linha com suas obrigações internacionais, o governo israelense deve conduzir investigação célere e independente acerca das causas do falecimento, bem como dar publicidade às suas conclusões”, diz o governo brasileiro no comunicado.

Atualmente, 11 brasileiros residentes no Estado da Palestina seguem presos em Israel, sendo que a maioria deles não foi formalmente acusado ou julgado.

“O Escritório de Representação do Brasil em Ramala, no Estado da Palestina, está em contato com a família de Walid Khalid Abdalla Ahmad e está prestando a assistência consular cabível. O governo brasileiro solidariza-se com os familiares e amigos do nacional e transmite sinceras condolências, ao tempo em que continuará a exigir do governo de Israel as explicações necessárias acerca da morte do menor”, defende o governo brasileiro.