Governo vai usar recursos públicos para reembolsar vítimas do INSS, diz ministro Ministro da AGU diz que governo não vai esperar 'de braços cruzados' que entidades que fizeram descontos indevidos devolvam recursos Brasília|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h46 )

Ministro Jorge Messias acompanhou atendimento de aposentados nesta sexta Antonio Cruz/Agência Brasil - 30.5.2025

O ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, afirmou nesta sexta-feira (30) que o governo federal vai usar recursos públicos para devolver o dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que foram vítimas de um esquema de descontos indevidos por entidades associativas. Segundo ele, posteriormente os valores voltarão aos cofres públicos a partir dos bens bloqueados das associações envolvidas no caso.

“Desde o início do processo, a determinação do governo do presidente Lula é que todas as entidades fraudadoras paguem pelos crimes e paguem também pelo dano patrimonial. Evidentemente que o governo não vai ficar esperando de braços cruzados os aposentados serem ressarcidos por essas entidades. O que vai acontecer? O governo federal vai pagar com recursos da União, e nós vamos nos ressarcir dessas entidades a partir da venda dos bens bloqueados. Essa é a prescrição que está colocada na nossa proposta”, afirmou Messias.

O ministro também disse que o Executivo deve apresentar na próxima semana um calendário de pagamentos às vítimas da fraude.

“Nós devemos anunciar na próxima semana o calendário de pagamentos, a partir de um acordo que nós estamos em fase de finalização, concluindo com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público da União. É muito importante que a gente possa fazer esse pagamento de forma mais segura possível”, destacou.

“Por que nós temos que fazer de forma mais segura possível? Porque nós temos que garantir o direito de regresso da União contra as entidades que fraudaram os aposentados e pensionistas, já que a determinação do governo é pagar imediatamente os aposentados e fazer com que esses aposentados sejam de fato ressarcidos, e as entidades paguem. O que nós não podemos é pagar os aposentados e não ter a condição de ter o ressarcimento garantido para os cofres da União”, completou.

Messias comentou que o governo ainda não tem um número exato do valor a ser devolvido para aposentados e pensionistas. “Nós não temos como estabelecer um número agora, porque o primeiro ciclo de devolução de documentos [das entidades que foram contestadas] acontece a partir do dia 4 [de junho]. Então, só a partir do dia 4 nós vamos ter um cenário estimado mais preciso”, explicou.

Atendimento presencial nos Correios tem lentidão

As agências dos Correios começaram nesta sexta a atender os aposentados e pensionistas vítimas de descontos irregulares no INSS. A medida foi adotada para atender o público que não consegue ter acesso pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Ao todo, 4.730 agências foram habilitadas em todo o país.

Os sistemas do governo federal apresentaram lentidão no primeiro dia de atendimento presencial nas agências dos Correios. Segundo Messias, um suposto ataque hacker causou a instabilidade.

“Nos informaram que houve um pequeno problema de instabilidade, é possível que esteja tendo algum tipo de ataque hacker. Mas a Dataprev já está nesse momento trabalhando. E a informação que eu tenho é que o restabelecimento já está previsto para cerca de 10, 15 minutos”, disse Messias, que foi a uma agência dos Correios em Brasília para acompanhar o início dos atendimentos a beneficiários do INSS.

Para saber qual a agência mais próxima, acesse o link com a lista completa de unidades participantes. Também é possível conferir a lista das agências no site dos Correios e pela central telefônica 135. Os atendentes passaram por treinamento para garantir o suporte aos aposentados.

