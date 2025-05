Gripe aviária: Brasil investiga 13 casos e sofre nova restrição da China ao frango Desde o início do monitoramento, foram registradas 4.047 notificações de possíveis casos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/05/2025 - 09h34 (Atualizado em 31/05/2025 - 09h48 ) twitter

Brasil investiga 13 casos suspeitos de gripe aviária Gilson Abreu/Arquivo AEN/Governo do Paraná

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) atualizou nesta sexta-feira (30) o número de investigações em andamento sobre suspeitas de gripe aviária no país. Ao todo, 13 casos estão sob análise, a maioria concentrada em Minas Gerais. Também há investigações em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Ceará.

Desde o início do monitoramento, foram registradas 4.047 notificações de possíveis casos de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, com a coleta de 1.126 amostras para análise.

O alerta sanitário foi reforçado após a confirmação, há cerca de duas semanas, da presença do vírus da IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) em uma granja comercial no município de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. Esse episódio levou o governo a adotar medidas de contenção e reforçar a vigilância em todo o território nacional.

Em resposta à situação, a China anunciou nesta sexta-feira (30) a proibição da importação de carne de frango e produtos avícolas brasileiros. A decisão ocorre duas semanas após o país asiático ter suspendido novos pedidos de importação da proteína brasileira.

Apesar do impacto nas exportações, o Mapa informou que, até agora, o país confirmou apenas um caso da Doença de Newcastle e 170 focos de gripe aviária. Desse total, 166 ocorreram em aves silvestres, três em criações de subsistência e apenas um em granja comercial — justamente o foco identificado no Rio Grande do Sul.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luis Rua, pediu nesta semana que os países compradores de carne de frango adotem restrições pontuais, limitadas a um raio de 10 quilômetros do foco da doença, em vez de suspender as importações de forma generalizada.

Veja como estão as suspensões de exportações:

Suspensão total da carne de frango brasileira:

China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Jordânia, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka, Paquistão, Albânia, Namíbia e Índia.

Suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul:

Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, Armênia, Quirguistão e Angola.

Suspensão limitada ao município de Montenegro (RS):

Emirados Árabes Unidos e Japão.

