Mapa autoriza armazenamento temporário de carne de frango pronta para exportação Medida busca garantir maior flexibilidade logística diante das restrições impostas por diversos países Brasília|Do Estadão Conteúdo 21/05/2025 - 22h52 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h52 )

Autorização do Mapa é de forma preventiva Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Agricultura autorizou, de forma preventiva, o armazenamento temporário de cargas de carne de frango já inspecionadas e prontas para exportação, conforme solicitação feita pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A medida busca garantir maior flexibilidade logística diante das restrições impostas por diversos países, após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial no município de Montenegro (RS), na última sexta-feira. A informação do aval foi confirmada ao Broadcast Agro pela ABPA.

Segundo a associação, os produtos serão mantidos em contêineres frigorificados com sistema ativo de refrigeração, fora do sistema tradicional de estocagem, mas ainda sob controle sanitário rigoroso. Ação semelhante foi tomada durante a greve dos caminhoneiros em 2018, quando houve impactos significativos na logística de escoamento da produção.

Até o momento, as exportações de carne de frango do Brasil estão suspensas para 21 destinos, incluindo China, União Europeia, México, Coreia do Sul, África do Sul, Rússia, Canadá, Argentina e outros. A lista reúne países que impuseram restrições e também aqueles para os quais o Brasil interrompeu voluntariamente a certificação de embarques, conforme os protocolos sanitários estabelecidos com cada mercado.

Além disso, há mercados que restringiram especificamente os embarques de produtos avícolas oriundos do Rio Grande do Sul, como Reino Unido, Bahrein, Cuba e Ucrânia. O Japão, por exemplo, suspendeu as importações provenientes do município de Montenegro foco do caso confirmado. A Arábia Saudita também suspendeu os embarques da mesma localidade, seguindo o protocolo bilateral. Outros países, como Cingapura, Vietnã e Índia, adotaram a regionalização das restrições, limitando os embarques em um raio de 10 quilômetros do foco da doença, conforme acordos firmados com o Brasil.

