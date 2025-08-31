Hackers roubam R$ 400 milhões em operação de Pix Empresa alvo de ataque confirmou desvio de valores para contas laranjas Brasília|Do Estadão Conteúdo 31/08/2025 - 08h32 (Atualizado em 31/08/2025 - 08h39 ) twitter

Ataque digital desviou valores milionários via Pix Divulgação/MCTI - Arquivo

A empresa de infraestrutura bancária Sinqia sofreu um ataque hacker na noite de sexta-feira (29) no ambiente em que opera transações de Pix.

A empresa confirmou a invasão. Segundo o site Neofeed, primeiro a publicar a informação, o ataque teria desviado R$ 400 milhões de contas do HSBC para laranjas - registrada no nome de um terceiro para ocultar a identidade do verdadeiro dono.

Outra fintech afetada, a Artta, confirmou o ataque. Procurados, o Banco Central (BC) e o HSBC não responderam.

O ataque mirou uma cifra bem superior aos R$ 400 milhões movimentados. Mais de 80% do montante efetivamente desviado já foi bloqueado e os valores serão devolvidos.

Segundo a Sinqia, a invasão atingiu um número limitado de instituições financeiras para as quais presta serviços.

