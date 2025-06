Haddad descarta candidatura em 2026 e diz focar na consolidação do governo e do PT Ministro afirma não ter planos eleitorais, relembra campanhas passadas e reforça papel na reconstrução do partido Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília e Tainá FarfanOpens in new window 24/06/2025 - 22h33 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h23 ) twitter

Fernando Haddad foi entrevistado pela RECORD Reprodução/RECORD - 24.6.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou qualquer intenção de disputar cargos nas eleições de 2026. Em conversa com o JR Entrevista, ele respondeu sobre a possibilidade de entrar na corrida pelo governo de São Paulo ou por uma vaga no Senado, caso o governador Tarcísio de Freitas entre na disputa presidencial.

Segundo Haddad, seu foco está na gestão econômica e no fortalecimento do projeto político em curso.

“Não tenho a intenção de ser candidato em 2026. Estou ajudando um projeto, aliás, não é de hoje que ajudo”, afirmou.

Ele relembrou sua trajetória eleitoral, marcada por disputas em momentos adversos para o partido, como em 2016, 2018 e 2022.

“Fui candidato em várias situações muito mais dramáticas do que essa”, disse. “Penso que essa reconstrução [do PT] foi bem-sucedida com a vitória de 22, onde fui candidato a governador em São Paulo, o melhor desempenho da história do PT no estado.”

Haddad destacou que considera sua missão atual ligada à estabilidade da política econômica e ao êxito do governo Lula. “Acho que tudo tem seu momento. Já participei de outras ocasiões, mas agora não tenho esse objetivo [de disputar eleição]”, concluiu.

As declarações ocorreram em um momento em que diversas pesquisas arriscam o nome dele caso Luiz Inácio Lula da Silva não tente a reeleição. A AtlasIntel, por exemplo, testou o cenário.

Lula candidato

Haddad aparece como opção do PT, tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas — com diferença de 0,7 ponto percentual. A pesquisa também mostra que, mesmo sem Jair Bolsonaro, a direita pode manter competitividade com nomes como Tarcísio e Michelle Bolsonaro.

Em paralelo, Lula não descartou sua participação na próxima eleição. Em entrevista ao podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, gravada em 15 de junho, o presidente afirmou que, se decidir disputar, será para vencer.

“Se eu for candidato a presidente, eu serei candidato para ganhar, eu não vou ser candidato para disputar. Da forma mais democrática”, disse

