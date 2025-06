Lula vai evitar estratégia de Bolsonaro que ‘bagunçou contas e perdeu eleição’, diz Haddad Ministro da Fazenda diz que Lula tem direito a concorrer à reeleição e que é o nome da esquerda para 2026 Brasília|Do R7, em Brasília 24/06/2025 - 21h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 21h24 ) twitter

Haddad diz que Lula chegará competitivo para eleições de 2026 Reprodução/RECORD - 24.6.2025

Em entrevista exclusiva à RECORD nesta terça-feira (24), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma avaliação política do cenário para 2026 e traçou um paralelo entre as estratégias eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Segundo ele, o atual presidente não repetirá o que classificou como “erro” cometido pelo governo anterior: desequilibrar as contas públicas em nome da reeleição. A entrevista vai ao ar nesta terça-feira, na RECORD News, às 22h30.

“Uma coisa eu diria para você com muita segurança: o presidente Lula não vai repetir o erro que foi cometido pelo governo em 2022. O governo em 2022 bagunçou as contas públicas e perdeu a eleição”, afirmou Haddad.

Para o ministro, a tentativa do governo Bolsonaro de impulsionar a economia artificialmente às vésperas da eleição — com medidas como a redução do preço da gasolina e a ampliação de auxílios — não funcionou e resultou em derrota.

“Lembra o desespero do governo Bolsonaro em gastar no último ano, baixando o preço da gasolina artificialmente, dando auxílio para todo mundo? Resultou no quê? Resultou em derrota. Não é assim que se constrói um país”, criticou.

‌



Haddad reforçou que o governo atual seguirá uma trajetória diferente, baseada em responsabilidade fiscal e estabilidade. “Nós estamos num caminho sólido, nós estamos fazendo as coisas com responsabilidade, porque é isso que vai garantir um bom resultado para o presidente”, afirmou.

Segundo o ministro, Lula deve chegar à próxima disputa presidencial “competitivo, forte como sempre” e com capacidade de defender seu legado. Ele também rejeitou qualquer discussão sobre um novo nome da esquerda para 2026.

‌



“Lula é o nome da esquerda”, afirmou. “O presidente foi eleito por um primeiro mandato com direito à reeleição na forma da lei. Então, não vejo nem razão para pensar em outra alternativa”, acrescentou.

