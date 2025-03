Haddad deve se reunir com Motta e Alcolumbre para debater relatoria da proposta do IR Encontro ainda não tem data; ministro da Fazenda afirmou que matéria vai exigir mais debate da sociedade Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 20/03/2025 - 12h42 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Haddad vai se reunir com Motta e Alcolumbre para debater proposta do IR Marcelo Camargo/Agência Brasil - 20.03.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (20) que deve se reunir com os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para discutir a relatoria da proposta, enviada pelo Executivo ao Legislativo, que amplia a isenção do IR (Imposto de Renda) para o trabalhador que ganha até R$ 5.000 por mês. Não há, ainda, data para o encontro.

“Eu tenho pedido de audiência com os dois presidentes para verificar qual a chance de ter bons relatores. Primeiro lugar, tem que ter relator para as matérias. Assim que as comissões estiverem constituídas, acredito que vai haver designação dos relatores. E aí passo a negociar com o relator, que faz a mediação entre os líderes e o governo. Nós temos todo interesse em tocar. Nós viemos a público com as medidas que consideramos que são justas de aprovar esse ano. Não é uma coisa exorbitante”, afirmou Haddad.

A declaração foi dada após encontro de Haddad com o senador Humberto Costa, que assumiu a presidência temporária do PT. A reunião ocorreu na sede do partido, em Brasília. O ministro da Fazenda destacou que vê “muito boa vontade” dos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre para dar andamento ao projeto. Em conversa com os jornalistas, o responsável pela área econômica reconheceu que a proposta “vai exigir mais debate da sociedade”.

“Como nós estamos mexendo numa ferida histórica do Brasil, que é o fato de os super-ricos não pagarem impostos. Essa distorção que queremos corrigir... Entendemos que todo mundo tem a cota justa de contribuição e que os super-ricos precisam dar sua cota justa de contribuição. O trabalhador paga até 27% do seu salário, nós estamos negociando que quem ganha mais de R$ 50 mil e não paga imposto vai pagar o mínimo de 10%.”

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou a proposta de isentar do IR quem ganha até R$ 5.000 por mês na última terça-feira (18). A medida deve beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas. O Executivo afirma que o projeto é neutro, sem ganho de tributo para a União.

Para bancar a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000, a gestão quer cobrar o imposto dos ricos do país. São 141 mil contribuintes (0,13% do total) que passarão a contribuir pelo patamar mínimo. Esse grupo é composto por aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano e não contribuem com a alíquota efetiva de até 10%.

‌



O projeto amplia a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês a partir de 1º de janeiro de 2026. Atualmente, a faixa de isenção é de R$ 2.259,20. Além disso, quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 vai contar com um desconto parcial para pagamento do tributo.