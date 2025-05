Haddad diz ‘não fazer sentido tarifação sobre o Brasil’ em encontro com secretário dos EUA Ministro da Fazenda se reuniu com Scott Bessent neste domingo, durante agenda na Califórnia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/05/2025 - 09h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 09h41 ) twitter

Ministro da Fazenda se reuniu com Secretário do Tesouro dos EUA neste domingo Diogo Zacarias/MF - 04.05.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse “não fazer sentido a tarifação sobre o Brasil” em encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na Califórnia, neste domingo (4). Segundo o ministro, a conversa com o secretário dos EUA foi “de alto nível” e abordou todos os assuntos.

“Conversamos sobre todos os assuntos, os mais importantes e mais relevantes, desde a questão das vantagens comparativas que o Brasil tem, de atração de investimento na área de energia verde, de minerais críticos, e assim por diante, passando pelas relações bilaterais. Tratamos também da questão das tarifas”, afirmou.

Haddad teria defendido, neste encontro, que ocorreu em Los Angeles durante o Global Milken Conference, que a América do Sul como um todo é deficitária em relação aos Estados Unidos. “Então não faz muito sentido manter uma tarifação não apenas sobre o Brasil, mas em nome da região [da América do Sul] como um todo”, declarou.

Para o ministro, o secretário demonstrou abertura para o diálogo. “O mais importante nesse momento é dizer que estamos em uma mesa negociando os termos de um entendimento. Mas acredito que a postura do secretário foi bastante frutífera e demonstrou uma abertura para o diálogo importante”, disse.

Novas tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo (4) tarifas de 100% para filmes produzidos fora dos EUA. A medida tem efeito imediato e, segundo Trump, é um incentivo para atração de cineastas americanos. A decisão vale para filmes estrangeiros e para filmes de produtoras americanas, mas filmados em outros países.

