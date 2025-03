Haddad promete rever impostos de importação de discos de vinil Ministro da Fazenda afirmou que não sabia que discos de vinil importados são taxados no Brasil Brasília|Do R7, em Brasília 22/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 22/03/2025 - 21h26 ) twitter

Ministro da Fazenda promete rever taxação de discos de vinil importados Valter Campanato / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu rever a tributação de discos de vinil importados. A promessa foi feita durante entrevista concedida a um podcast na noite de sexta-feira (21).

Perguntado por um ouvinte se não deveria haver impostos menores, ou mesmo isenção, para produtos como discos e livros, o titular da pasta econômica disse que não sabia que há tributação para discos.

“Eu nem sabia que disco era tributado, porque livro não é. Compro livro importado e nunca paguei tributo”, disse Haddad. “Prometo ver isso, com carinho [...] Vou discutir com o [Robinson] Barreirinhas [Secretário Especial da Receita Federal]“, acrescentou. “Se você estiver me ouvindo, Dr. Barreirinhas, já reserve na segunda uma horinha para mim”, concluiu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com a Receita Federal, não era cobrado imposto de importação de CDs, DVDs e discos de vinil se:

forem produzidos no Brasil contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros; ou

contiverem obras interpretadas por artistas brasileiros.

No entanto, em setembro de 2024, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que mídias importadas que contêm obra musical de artista brasileiro, não têm direito à isenção tributária prevista na Constituição Federal para produtos brasileiros.

