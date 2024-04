Haddad se reúne com Lula e Silveira em meio à discussão sobre subsídio de energia Secretário Marcos Pinto também participa do encontro; este é o único compromisso do ministro na agenda divulgada pela manhã

Brasília|Da Agência Estado 01/04/2024 - 11h10 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share