Harmonia não obriga concordância entre os Poderes, diz Hugo Motta Após uma série de reuniões e negociações entre líderes partidários, o Congresso decidiu sustar aumentos do IOF Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 08h05 (Atualizado em 03/07/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motta afirmou que há um esforço constante para manter o diálogo entre os Poderes Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 25/06/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira (2) que a convivência harmônica entre os Poderes da República não pressupõe concordância total entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A declaração foi feita em meio ao novo embate entre o governo federal e o Congresso Nacional, desta vez envolvendo a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

“Temos procurado, com essa independência, uma convivência harmônica, porque quem ganha é o país. Na harmonia, não se obriga que um Poder concorde com tudo o que o outro faça”, afirmou o deputado durante participação em uma entrevista ao vivo em um videocast.

O conflito teve início após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editar um decreto no dia 11 de junho para alterar regras do IOF, ampliando a cobrança para operações antes isentas e elevando a alíquota de transações já tributadas. A medida gerou forte reação no Legislativo, que alegou não ter sido consultado sobre as mudanças.

Após uma série de reuniões e negociações entre líderes partidários e ministros, o Congresso e o governo acordaram o recuo em relação ao IOF, mas com a necessidade de aprovar outras medidas compensatórias para auxiliar na arrecadação. No entanto, os parlamentares decidiram derrubar os decretos antes desta nova alternativa, o que pegou o Executivo de surpresa.

‌



A resposta do governo foi acionar o STF (Supremo Tribunal Federal), judicializando o caso. O Palácio do Planalto argumenta que o decreto se baseia em competência legal do Executivo para definir aspectos técnicos do imposto, enquanto o Congresso vê na medida uma tentativa de ampliar a carga tributária sem aval do Parlamento.

Durante a entrevista, Hugo Motta “minimizou” o atrito institucional e disse que divergências fazem parte do processo democrático. “Há divergência, há discussão, há discordância, e isso é natural da democracia. Até porque temos um regime que permite a todos expressarem ali o seu desejo, a sua opinião acerca desses assuntos”, pontuou.

‌



O presidente da Câmara ressaltou ainda que, apesar dos impasses, há um esforço constante para manter o diálogo entre os Poderes. “E assim também é com os Poderes, e nessa construção nós temos procurado, com bastante diálogo, com bastante capacidade de encontrar convergência e poder ter uma agenda produtiva, uma agenda producente para o nosso país”, concluiu.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp