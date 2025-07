Após ataques nas redes sociais, Gleisi e líder do governo saem em defesa de Hugo Motta Presidente da Câmara tem recebido críticas por derrubada de decreto do IOF, movimento que gerou embate entre Executivo e Legislativo Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gleisi Hoffman e José Guimarães prestaram solidariedade a Hugo Motta Gil Ferreira/Secretaria de Relações Instituições - 8.4.2025

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), saíram nesta quarta-feira (2) em defesa do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele é alvo de ataques nas redes sociais, após o Congresso Nacional ter derrubado o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumentava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A votação, pautada por Motta na véspera, surpreendeu o governo, que alega descumprimento de acordo feitos dias antes.

“O debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia. Mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara. Não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil”, escreveu Gleisi, nas redes sociais.

O debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia. Mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, deputado @HugoMottaPB, o que repudio. Não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil,… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 2, 2025

O mesmo tom foi adotado por Guimarães. Também em postagem nos canais digitais, o líder do governo prestou solidariedade a Motta.

“Apesar do revés enfrentado recentemente pelo governo na votação do IOF, isso não pode ser usado como justificativa para ataques pessoais dirigidos ao presidente da Câmara. O que devemos continuar priorizando é a disputa de ideias no campo social”, compartilhou o deputado.

Apesar do revés enfrentado recentemente pelo governo na votação do IOF, isso não pode ser usado como justificativa para ataques pessoais dirigidos ao presidente da Câmara, @HugoMottaPB.



O que devemos continuar priorizando é a disputa de ideias no campo social, engajando a… — José Guimarães (@guimaraes13PT) July 2, 2025

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp