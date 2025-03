Homem com 31 passagens pela polícia é preso em flagrante ao tentar furtar desodorantes no DF Homem tentou furtar farmácia no Sudoeste Brasília|Do R7 03/03/2025 - 21h54 (Atualizado em 03/03/2025 - 22h01 ) twitter

Homem tinha 31 passagens criminais PMDF/ reprodução

Um homem com 31 antecedentes criminais foi preso na noite de domingo (2) ao tentar furtar uma drogaria no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal.

A funcionária da farmácia forneceu aos policiais as características do homem, e os agentes conseguiram localizá-lo. Ele tinha levado da loja desodorantes e lâminas de barbear.

O homem tem histórico de diversos crimes, incluindo tráfico de drogas e furtos, além de três passagens por porte e uso de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a ocorrência contou com o apoio de equipes de Radiopatrulha e policiamento descaracterizado do Sudoeste.