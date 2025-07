Homem condenado por bomba em aeroporto está foragido, diz Moraes Ministro do STF mandou notificar George Washington de Oliveira Sousa Brasília|Do R7 17/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h14 ) twitter

George Washington de Oliveira Sousa, condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por planejar um ataque à bomba no Aeroporto de Brasília, é considerado foragido. A informação consta em um despacho desta quinta-feira (17) do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Em maio de 2023, Sousa foi condenado a nove anos de prisão pelo ocorrido. A Justiça entendeu que ele cometeu os crimes de expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro, causar incêndio em combustível ou inflamável e porte ilegal de arma de fogo e artefato explosivo.

Em fevereiro, ele começou a cumprir a pena no regime aberto. No entanto, agora, Sousa responde no STF a outra denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por crimes, como associação criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A prisão dele foi decretada em 24 de junho, atendendo a pedido da PGR.

Na ação de hoje, o ministro determinou que ele seja notificado por meio de edital sobre a denúncia da PGR. Isso ocorre quando o acusado está em “local incerto e não sabido”, e não é encontrado por um oficial de Justiça.

Em junho, a PGR ofereceu denúncia contra Sousa, Alan Diego dos Santos, Wellington Macedo de Soares entre outros envolvidos no caso. Santos e Soares estão presos na cadeia de Comodoro (MT) e na penitenciária do Distrito Federal.

As investigações apontam que Sousa levou do Pará para Brasília várias armas de fogo, além de dinamite, acessórios e munições.

O trio se encontrou durante as manifestações contra o resultado das eleições presidenciais em frente ao quartel-general em Brasília.

Segundo a denúncia, o objetivo era criar um cenário de caos em Brasília, que justificasse a decretação de Estado de Sítio.

Em 23 de dezembro, eles elaboraram o plano de colocar uma bomba no aeroporto. Sousa teria recebido de um terceiro um controle remoto e quatro acionadores para detonar os explosivos.

Os dispositivos foram colocados atrás de um caminhão-tanque próximo ao aeroporto. Antes de eles acionarem o controle, contudo, o motorista percebeu e saiu do local.

