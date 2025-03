Homem é morto dentro de carro em frente a estação de metrô do Distrito Federal Caso é investigado pela Polícia Civil e aconteceu em Taguatinga, na madrugada desta terça-feira Brasília|Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 09h23 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h14 ) twitter

Um homem de 46 anos foi morto a tiros enquanto estava dentro de um carro em frente a estação de metrô de Taguatinga, no Distrito Federal, na madrugada desta terça-feira (18). O crime aconteceu por volta de meia noite, em frente a estação de Taguatinga Sul. A vítima, Wendell Silva Costa, era agente de estação da Companhia do Metropolitano, Metrô-DF.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, o suspeito estava em uma motocicleta e aguardou a vítima sair do trabalho. Quando o servidor entrou no carro, o suspeito foi em direção a vítima e efetuou os disparos. Ele fugiu logo depois de cometer o crime.

A perícia foi realizada no local e o caso segue em investigação pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

Ao R7, o Metrô-DF afirmou que lamenta a morte de Wendell Silva Costa e que ele trabalhava na companhia desde 2005. “O crime ocorreu em via pública e já está sendo investigado pelas autoridades competentes”, afirmou a companhia em nota.

