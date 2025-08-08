Homem é preso por espancar esposa em elevador no Distrito Federal: veja vídeo Vítima ficou internada por cinco dias e não denunciou agressões; mãe foi notificada pelos médicos e procurou a polícia Brasília|Do R7 08/08/2025 - 08h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 55 anos é preso por agredir esposa em elevador, filmado por câmeras de segurança.

Vítima, de 34 anos, ficou internada por cinco dias após agressão sem denunciar o caso inicialmente.

Mãe da mulher foi alertada pelos médicos e procurou a polícia após suspeitar das agressões.

Investigação em andamento pela 4ª DP do Guará; defesa do acusado se manifesta sobre o caso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cléber Lúcio Borges é acusado de agredir a esposa no DF Reprodução/RECORD - 01.08.2025

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (6) por agredir a esposa no elevador do prédio em que moravam. Imagens de segurança registraram o momento em que Cléber Lúcio Borges, de 55 anos, atinge a mulher com socos e cotoveladas. Segundo a PCDF (Polícia Civil do DF), duas armas de fogo e mais de 500 munições foram encontradas na residência, e Cléber também foi acusado de porte ilegal.

O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (1º). Pelas imagens, é possível ver o momento em que a vítima, de 34 anos, chama o elevador e é surpreendida pelo marido, que começa a agressão.

Os golpes continuam dentro do elevador. A mulher tenta se defender dos ataques, mas cai no chão e continua sendo atingida. A vítima não procurou a polícia e foi para um hospital, onde ficou internada por cinco dias.

Durante esse tempo, os médicos alertaram a mãe da mulher sobre a possibilidade de que os ferimentos teriam sido por agressão física, e ela então procurou a polícia.

O caso é investigado pela 4ª DP do Guará.

Por meio de nota, a defesa de Cléber afirma que vai se manifestar nos autos do processo e que o caso está em fase de apuração. " O investigado possui total serenidade e confiança na realização da justiça, sendo o maior interessado para elucidação dos fatos e reitera sua mais íntegra idoneidade", completa.

