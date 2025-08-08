Governo federal autoriza nomeação de 350 aprovados em concurso do ICMBio Vagas são divididas em analista administrativo e analista ambiental, ambas de nível superior; medida foi publicada no Diário Oficial Brasília|Do R7, em Brasília 08/08/2025 - 08h56 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo federal autorizou a nomeação de 350 aprovados em concurso do ICMBio.

As vagas são para analista administrativo (120) e analista ambiental (230).

A nomeação depende da disponibilidade orçamentária e financeira e da presença das vagas.

Objetivo é reforçar a gestão de unidades de conservação e ações de preservação ambiental. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Servidores serão nomeados conforme disponibilidade orçamentária ICMBio /Divulgação - arquivo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou portaria nesta sexta-feira (8) autorizando a nomeação de 350 candidatos aprovados no concurso público do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). A medida consta no Diário Oficial e foi assinada pela ministra Esther Dweck.

As vagas estão divididas em 120 para analista administrativo e 230 para analista ambiental, ambas de nível superior. A nomeação dos servidores, no entanto, está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do ICMBio, assim como a presença das vagas no momento da nomeação, conforme a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O objetivo é reforçar a capacidade do órgão federal na gestão de unidades de conservação e na execução de ações de preservação ambiental em todo o país.

Desmatamento

Nesta quinta-feira (7), o Ministério do Meio Ambiente divulgou dados que mostram a redução de 20,8% nos alertas de desmatamento no cerrado entre agosto de 2024 e julho de 2025, em comparação com o mesmo período anterior. Os dados são do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que indicam que a área sob alerta no bioma caiu de 7.014 km² para 5.555 km².

‌



Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, destacou que o resultado é fruto de “um esforço enorme”. “Vocês sabem que uma boa parte do desmatamento no Cerrado tem licença para desmatar, portanto, tem uma complexidade muito grande”, disse.

Ela também ressaltou que “não estamos apenas nas ações de aumento de controle e precisamos cada vez mais aprofundar, porque à medida que a gente vai tirando os problemas dos desmatamentos irregulares, precisamos de alternativa para aquelas situações em que, do ponto de vista legal, a pessoa poderia desmatar.”

‌



Entre os estados com maior área de desmatamento no cerrado, Maranhão e Minas Gerais registraram queda de 34%, seguidos por Tocantins (-29%), Mato Grosso (-19%) e Bahia (-7%). O Piauí foi o único estado a apresentar aumento, com alta de 33% nos alertas.

Outros biomas

Na amazônia, os alertas de desmatamento atingiram 4.495 km² no mesmo período, segundo menor nível da série histórica do sistema Deter. O resultado representa um aumento de 4% em relação ao ciclo anterior, influenciado pelos incêndios florestais ocorridos no segundo semestre de 2024.

‌



Apesar disso, a queda nos alertas por corte raso sem uso de fogo foi de 8%, atingindo o menor patamar da história do sistema. Marina destacou que os incêndios em florestas úmidas, que tinham pouca influência no desmatamento, têm sido agravados pelas mudanças climáticas. “Podemos dizer que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas nosso compromisso é o desmatamento zero até 2030”, afirmou.

Já no Pantanal, os alertas de desmatamento caíram 72%, passando de 1.148 km² para 319 km².

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp