Só Pra Contrariar, banda IRA, festivais e espetáculos animam o fim de semana do DF
Agenda cultural e de lazer do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos
A agenda cultural do R7 traz uma programação diversificada para o fim de semana. Desta vez, o destaque vai para festivais e espetáculos para o público infantil e adulto. As atividades começam nesta sexta-feira (8).
IRA
Celebrando 20 anos do lançamento do álbum “Acústico MTV”, a banda Ira desembarca em Brasília neste sábado (9). O projeto apresenta clássicos como “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta”, “Flores em Você, “Núcleo Base” e “15 Anos”. A classificação é de 18 anos.
- Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
- Quando: sábado (9)
- Horário: 20h
- Valor: a partir de R$ 90
Só Pra Contrariar
Para os fãs de pagode, a banda “Só Pra Contrariar” desembarca na capital federal com sua turnê de despedida nesta sexta-feira (8). O show promete emocionar o público com hits como “Depois do Prazer”, “Que se Chama Amor” e “Domingo”.
- Onde: Setor de Clubes Sul
- Quando: sexta-feira (8)
- Horário: 21h
- Valor: a partir de R$ 109
Cerrado Jazz Festival
A Caixa Cultural Brasília será palco do Cerrado Jazz Festival, de 7 a 10 de agosto. O evento homenageará o pianista e compositor Dom Salvador e a cantora e violonista Rosa Passos. A classificação é livre.
- Onde: Caixa Cultural Brasília
- Quando: 7 a 10 agosto
- Horário: conferir programação
- Valor: gratuito
Festival Brasilidades
Neste fim de semana, a Torre de TV será palco da 2ª edição do Festival Brasilidades. Em dois dias de programação, o evento reunirá artistas renomados e grupos do DF para exaltar a arte, música e a tradição que forma a identidade brasileira.
- Onde: Torre de TV
- Quando: sábado (9) e domingo (10)
- Horário: 15h
- Valor: gratuito
BOP Games
O Estádio Mané Garrincha recebe a primeira edição do BOP Games, neste sábado e domingo (10). O evento terá uma programação com música, feira gastronômica, espaços temáticos, competição esportiva e atividades para crianças e pets.
- Onde: Arena BRB Mané Garrincha
- Quando: sábado (9) e domingo (10)
- Horário:sábado às 9h30; domingo às 8h30
- Valor: gratuito
Festival Peruano
A 9ª edição do Festival Peruano chega a Brasília neste fim de semana. Durante todo o dia, gastronomia e apresentações culturais típicas do Peru, além de workshops ensinando o preparo dos pratos das comidas famosas, ceviche e Pisco Sour.
- Onde: Jardins da Embaixada do Peru no Brasil
- Quando: sábado (9) e domingo (10)
- Horário: 10h às 18h
- Valor: gratuito, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível
Fábrica de Nuvem
O CCBB está com o espetáculo Fábrica de Nuvem até domingo (10). A peça retrata um dia na vida da palhaça, interpretada por Flávia Costa. Entre as inúmeras tarefas domésticas e os cuidados com a filha, ela também é responsável por uma missão crucial: manter o equilíbrio climático. A classificação é livre.
- Onde: CCBB
- Quando: até domingo (10)
- Horário: sábado (16); domingo, 15h
- Valor: gratuito, mediante a retirada de ingresso no site do CCBB
Como é que se diz eu te amo
O Teatro Unip receberá o musical “Como é que se diz Eu Te Amo”, neste fim de semana. O espetáculo narra a história de um grupo de jovens no último ano do ensino médio, em plena efervescência de descobertas, sonhos e afetos. A classificação é de 14 anos.
- Onde:Teatro Unip
- Quando: sábado (9) e domingo (10)
- Horário: sábado, às 19h; domingo às 18h
- Valor: a partir de R$ 60
Belas Vozes da Ópera Italiana
O espetáculo Belas Vozes da Ópera Italiana estreia neste sábado (9), no Centro de Convenções Ulysses. Com interpretações de artistas consagrados e acompanhamento instrumental de excelência, o concerto leva ao palco várias inesquecíveis de mestres como Verdi, Puccini, Donizetti e Rossini. A classificação é de 16 anos.
- Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
- Quando: sábado (9)
- Horário: 21h30
- Valor: a partir de R$ 90
Quem vê cara não vê coração
A Cia de Comédia G7 está com o espetáculo “Quem vê Cara não vê Harmonização”, no Teatro La Salle. O grupo mergulha no universo dos procedimentos estéticos para contar a história de um casal apaixonado que se conheceu pela internet e ainda não teve coragem de se encontrar face a face. A classificação é de 14 anos.
- Onde: Teatro La Salle – 906 Sul
- Quando: até 24 de agosto
- Horário: 19h
- Valor: a partir de R$ 30
Olhar negro, negro olhar
A Caixa Cultural está com a exposição Olhar Negro, Negro Olhar - Antologia da Fotografia Negra da Bahia. A mostra ficará em cartaz até 2 de novembro e homenageia a trajetória da fotografia baiana, reunindo registros de profissionais da fotografia, de diferentes origens étnicas.
- Onde: Caixa Cultural Brasília
- Quando: até 2 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
- Valor: gratuito
Energia, Sou Watt
No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.
- Onde: Sesi Lab
- Data: Até 7 de setembro
- Horário: Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h
- Ingresso: R$ 20 (inteira)
Cenas Brasileiras
O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.
- Onde: Centro Cultural TCU
- Data: Até 30 de agosto
- Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h
- Ingresso: Gratuito
