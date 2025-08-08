Logo R7.com
R7 Brasília

Só Pra Contrariar, banda IRA, festivais e espetáculos animam o fim de semana do DF

Agenda cultural e de lazer do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos

Brasília|Do R7, em Brasília

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

A agenda cultural do R7 traz uma programação diversificada para o fim de semana. Desta vez, o destaque vai para festivais e espetáculos para o público infantil e adulto. As atividades começam nesta sexta-feira (8).

Shows acontecem neste fim de semana Divulgação/BS Fotografias /Reprodução/Instagram @ oficialira

IRA

Celebrando 20 anos do lançamento do álbum “Acústico MTV”, a banda Ira desembarca em Brasília neste sábado (9). O projeto apresenta clássicos como “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta”, “Flores em Você, “Núcleo Base” e “15 Anos”. A classificação é de 18 anos.

  • Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
  • Quando: sábado (9)
  • Horário: 20h
  • Valor: a partir de R$ 90

Só Pra Contrariar

Para os fãs de pagode, a banda “Só Pra Contrariar” desembarca na capital federal com sua turnê de despedida nesta sexta-feira (8). O show promete emocionar o público com hits como “Depois do Prazer”, “Que se Chama Amor” e “Domingo”.


  • Onde: Setor de Clubes Sul
  • Quando: sexta-feira (8)
  • Horário: 21h
  • Valor: a partir de R$ 109
Festivais ocorrem neste fim de semana Reprodução/Instagram @cerradojazzfestival / Divulgação/BOP Games

Cerrado Jazz Festival

A Caixa Cultural Brasília será palco do Cerrado Jazz Festival, de 7 a 10 de agosto. O evento homenageará o pianista e compositor Dom Salvador e a cantora e violonista Rosa Passos. A classificação é livre.


  • Onde: Caixa Cultural Brasília
  • Quando: 7 a 10 agosto
  • Horário: conferir programação
  • Valor: gratuito

Festival Brasilidades

Neste fim de semana, a Torre de TV será palco da 2ª edição do Festival Brasilidades. Em dois dias de programação, o evento reunirá artistas renomados e grupos do DF para exaltar a arte, música e a tradição que forma a identidade brasileira.

  • Onde: Torre de TV
  • Quando: sábado (9) e domingo (10)
  • Horário: 15h
  • Valor: gratuito

BOP Games

O Estádio Mané Garrincha recebe a primeira edição do BOP Games, neste sábado e domingo (10). O evento terá uma programação com música, feira gastronômica, espaços temáticos, competição esportiva e atividades para crianças e pets.


  • Onde: Arena BRB Mané Garrincha
  • Quando: sábado (9) e domingo (10)
  • Horário:sábado às 9h30; domingo às 8h30
  • Valor: gratuito

Festival Peruano

A 9ª edição do Festival Peruano chega a Brasília neste fim de semana. Durante todo o dia, gastronomia e apresentações culturais típicas do Peru, além de workshops ensinando o preparo dos pratos das comidas famosas, ceviche e Pisco Sour.

  • Onde: Jardins da Embaixada do Peru no Brasil
  • Quando: sábado (9) e domingo (10)
  • Horário: 10h às 18h
  • Valor: gratuito, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível
Confira os espetáculos deste fim de semana Divulgação/CCBB/G7 Comédia

Fábrica de Nuvem

O CCBB está com o espetáculo Fábrica de Nuvem até domingo (10). A peça retrata um dia na vida da palhaça, interpretada por Flávia Costa. Entre as inúmeras tarefas domésticas e os cuidados com a filha, ela também é responsável por uma missão crucial: manter o equilíbrio climático. A classificação é livre.

  • Onde: CCBB
  • Quando: até domingo (10)
  • Horário: sábado (16); domingo, 15h
  • Valor: gratuito, mediante a retirada de ingresso no site do CCBB

Como é que se diz eu te amo

O Teatro Unip receberá o musical “Como é que se diz Eu Te Amo”, neste fim de semana. O espetáculo narra a história de um grupo de jovens no último ano do ensino médio, em plena efervescência de descobertas, sonhos e afetos. A classificação é de 14 anos.

  • Onde:Teatro Unip
  • Quando: sábado (9) e domingo (10)
  • Horário: sábado, às 19h; domingo às 18h
  • Valor: a partir de R$ 60

Belas Vozes da Ópera Italiana

O espetáculo Belas Vozes da Ópera Italiana estreia neste sábado (9), no Centro de Convenções Ulysses. Com interpretações de artistas consagrados e acompanhamento instrumental de excelência, o concerto leva ao palco várias inesquecíveis de mestres como Verdi, Puccini, Donizetti e Rossini. A classificação é de 16 anos.

  • Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
  • Quando: sábado (9)
  • Horário: 21h30
  • Valor: a partir de R$ 90

Quem vê cara não vê coração

A Cia de Comédia G7 está com o espetáculo “Quem vê Cara não vê Harmonização”, no Teatro La Salle. O grupo mergulha no universo dos procedimentos estéticos para contar a história de um casal apaixonado que se conheceu pela internet e ainda não teve coragem de se encontrar face a face. A classificação é de 14 anos.

  • Onde: Teatro La Salle – 906 Sul
  • Quando: até 24 de agosto
  • Horário: 19h
  • Valor: a partir de R$ 30
Exposições estão em cartaz em agosto Divulgação/ Caixa Cultural Brasília/ Sesi Lab

Olhar negro, negro olhar

A Caixa Cultural está com a exposição Olhar Negro, Negro Olhar - Antologia da Fotografia Negra da Bahia. A mostra ficará em cartaz até 2 de novembro e homenageia a trajetória da fotografia baiana, reunindo registros de profissionais da fotografia, de diferentes origens étnicas.

  • Onde: Caixa Cultural Brasília
  • Quando: até 2 de novembro
  • Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
  • Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

No Sesi Lab, a mostra interativa aborda o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.

  • Onde: Sesi Lab
  • Data: Até 7 de setembro
  • Horário: Terça a sexta, das 9h às 18h | Fins de semana e feriados, das 10h às 19h
  • Ingresso: R$ 20 (inteira)

Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU exibe Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.

  • Onde: Centro Cultural TCU
  • Data: Até 30 de agosto
  • Horário: Segunda a sábado, das 9h às 18h
  • Ingresso: Gratuito

Últimas


