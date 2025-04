Homem morre após ser atingido por tiro acidental durante caçada no Entorno do Distrito Federal Vítima participava de caçada com amigos quando foi baleada; polícia apreendeu armas e investiga o caso Brasília|Do R7, em Brasília 22/04/2025 - 15h31 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h34 ) twitter

Marcos Lemos da Silva morreu após disparo acidental durante caçada de javalis Reprodução / redes sociais

Um homem identificado como Marcos Lemos da Silva, de 45 anos, morreu após ser baleado durante uma caçada na zona rural de Cristalina, cidade goiana no entorno do Distrito Federal, na manhã do último sábado (19).

O caso aconteceu por volta das 10h, na região conhecida como Brejo da Água. Segundo a Polícia Militar, Marcos participava de uma caçada de javalis com o cunhado e outros amigos quando foi atingido por um tiro acidental.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o R7 teve acesso, o grupo estava caçando quando um dos participantes avistou um javali e atirou com uma espingarda calibre 12. Logo depois, ouviu um grito de socorro e percebeu que havia acertado Marcos por engano, já que ele teria entrado na linha de tiro no momento do disparo.

Desesperados, os colegas colocaram Marcos em uma caminhonete e o levaram por conta própria até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cristalina. Apesar de ter chegado com vida, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

‌



Testemunhas relataram que a vítima e os outros envolvidos tinham uma relação próxima e costumavam caçar juntos. Elas também confirmaram que, após o disparo, houve pedido de socorro por rádio e que todos ajudaram no socorro até a UPA.

A polícia informou que duas espingardas calibre 12 foram apresentadas, mas nenhum documento que comprove a regularidade das armas ou autorização para a caçada foi entregue até o momento. As armas foram apreendidas e passarão por perícia.

‌



A investigação segue em andamento. A polícia trata o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Foi fixada fiança de R$ 6 mil para o suspeito, que poderá responder em liberdade caso o valor seja pago.

Segundo a família, Marcos foi enterrado no cemitério de Cristalina na manhã deste último domingo (20).

